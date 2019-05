Lehtikuva/Alex Halada

Kommentti: Itävallan videoskandaali osoittaa oikeistopopulistien häikäilemätöntä vallanhimoa ja täyttä piittaamattomuutta demokratian pelisäännöistä.

Äärioikeistolaisen vapauspuolueen (FPÖ) häikäilemätön yhteistyötä virittelevä keskustelu venäläisiksi esittäytyneiden tahojen kanssa kyseenalaistaa oikeistopopulistien toimintatavat Euroopassa.

Itävallan vuoden 2017 parlamenttivaalien alla tehty videointi leimaa kaikkia oikeistopopulisteja. Äärioikeistolaiset ja oikeistopopulistit ovat hyvin verkottuneita. Yhteistyö vahvan, monijäsenisen parlamenttiryhmän perustamiseksi on tiivistynyt europarlamenttivaalien alla.

Puolueet ovat saaneet käyttövoimaa Britannian brexitistä, presidentti Donald Trumpin valinnasta ja oikeistopopulistien vallantäyteydestä Unkarissa ja Puolassa. Oikeistopopulistit ovat vahvoja vaikuttajia myös monen EU-maan oppositiossa.

Oikeistopopulistien verkot viritetty ympäri Eurooppaa

Oikeistopopulistien tavoitteena on hajottaa EU:ta sisältäpäin. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on todennut suoraan, että EU:sta eroamiselle ei ole kansalaisten tukea, mutta samaa tavoitetta ajetaan EU:ssa sisällä.

Perussuomalaiset ovat vahvasti mukana eurooppalaisissa oikeistopopulistien verkostossa. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja, euroehdokas Laura Huhtasaari oli viikonvaihteessa Milanossa oikeistopopulistien tapaamisessa, jossa viriteltiin pohjaa EU-vaalien jälkeiselle ryhmätoiminnalle.

Huhtasaaren mukaan uudella, isolla EU-parlamenttiryhmällä ei ole mitään tekemistä Venäjän kanssa. ”Emmekä luo mitään yhteistä Venäjä-kantaa”, Huhtasaari vakuutti medialle.

Perussuomalaisten ei tarvitse luoda ryhmässä Venäjä-kantaa. Isojen maiden populistipuolueilla on jo läheiset suhteet Venäjään.

Vaalivoittoa tavoittelevilla ja suurimpien puolueiden asemaa uudessa oikeistopopulistisessa parlamenttiryhmässä tavoittelevien kansallisen liittouman Marine Le Penillä ja Italian sisäministeri Matteo Salvinin johtamalla jyrkän maahanmuuttovastaisella Lega-puolueella on hyvät suhteet Vladimir Putinin puolueeseen.

Myös skandaalin aiheuttaneen Itävallan vapauspuolueen edustajan piti osallistua Milanon kokoukseen, mutta paljastuksen jälkeen puolue jäi pois.

Perussuomalaiset vallan perässä

Vajaa kaksi viikkoa (HS 10.5.) sitten aikaisempi perussuomalaisten yhteistyökumppani Jimmie Åkersson syytti perussuomalaisia veljeilystä italialaisten ja ranskalaisten Venäjän-ystävien kanssa.

Puheenjohtajaksi valintansa jälkeen perussuomalaisten Jussi Halla-aho ilmoitti puolueen tiivistävän yhteistyötään ruotsidemokraattien kanssa. Puolue on kuitenkin valtapoliittisista syistä hakeutunut isommille kalavesille yhteistyöhön Etelä-Euroopan maahanmuuttovastaisten puolueiden kanssa.

Perussuomalaisten liittoutuminen Venäjä-myönteisten oikeistopopulistipuolueiden kanssa europarlamentissa on poliittista laskelmointia, politiikan tutkija Kimmo Elo on arvioinut.

– Se on puhtaasti valtatekninen kalkyyli, jossa ehkä toivotaan, ettei Venäjä-teema nouse kovinkaan merkittäväksi ja ne muut ryhmän ajamat asiat olisivat tärkeämpiä, hän toteaa.

”Hyödylliset idiootit”

Huhtasaari poseerasi aurinkoisesti viikonvaihteessa Milanossa twitterkuvissa sekä Le Penin että Salvinin kanssa. Perussuomalaisten verivihollisten sinisten leiristä lanseerattiin käsite ”Kremlin hyödylliset idiootit”. Sinisten mukaan oikeistopopulistit syövät aitojen EU-kriitikkojen uskottavuutta.

Huhtasaari puolustautui Venäjä-syytteiltä, että kyllähän muutkin suurvallat yrittivät vaikuttaa Euroopan politiikkaan. Kuten vaikkapa Kiina ja muut isot maat.

Aivan Itävallan puoluejohtajan, varaliittokanslerin Heinz-Christian Strachellan kaupankäynti olisi voinut tapahtua Kiinan(kin) kanssa.

Kysymys kuuluukin: Mitkä kaikki oikeistopopulistiset puolueet ovat valmiita vastaavaan kaupankäyntiin valtansa pönkittämiseen? Huhtasaari todisti oikeistopopulisteille Milanossa, jossa siis Itävallankin vapauspuolueen piti olla paikalla yhteistyöstä:

– Puolueeni, perussuomalaiset, haluaa ottaa kädestä samalla tavalla ajattelevia liikkeitä ja puskea eteenpäin todellisia muutoksia rakkaassa kotimaanosassamme, Huhtasaari julisti.

Demokratia myytävänä omiin tarkoitusperiin

Mahdollisuus – tai yritykset – vaikuttaa EU-politiikkaan ei lievennä lainkaan tosiasiaa, että vapauspuolue oli valmis korruptoituneeseen kaupankäyntiin venäläisten kanssa. Kaupankäynti paljastaa häikäilemättömyyden, jolla oikeistopopulistinen vapauspuolue tavoittelee valtaa.

Videon mukaan kaupan olivat vapauspuolueella niin Itävallan suurin sanomalehti kuin kansalliset rakennushankkeetkin. Puolue havitteli omistukseensa Itävallan suurinta sanomalehteä Kronen-Zeitungia käyttääkseen sitä valtansa vahvistamiseen.

Vapauspuolue FPÖ on hyökännyt raivokkaasti myös Itävallan yleisradioyhtiö Orfia vastaan. Puolue on syyttänyt yleisradioyhtiötä liian vasemmistolaiseksi. Itävalta on pudonnut viisi sijaa tuoreessa lehdistönvapausindeksissä.

Oikeistopopulistien jylläämässä Unkarissa sananvapautta on kavennettu rajusti. Samaan pyritään myös Puolassa.

Merkelin varoitus on hyvä kuulla myös Suomessa

Kroatiassa viikonvaihteessa kampanjoinut Saksan liittokansleri Angela Merkel varoitti eurooppalaisia oikeistopopulismin nousun vaarasta. Vaara on ollut näkyvissä jo pitkään, mutta valtapuolueet ovat kuunnelleet herkällä korvalla äärioikeistolaisia populisteja.

Itävalta maksaa äärioikeiston kuulemisesta nyt kovan hinnan. Nykyinen liittokansleri Sebastian Kurz toteutti täydellisen vallankaappauksen Itävallan kansanpuolueessa (ÖVP). Vuoden 2017 syksyllä Kurtz otti hallitukseen nyt skandaalin kourissa olevan vapauspuolueen.

Suomessa otettiin puheenjohtaja Timo Soinin johtama perussuomalaiset Sipilän oikeistohallitukseen. Hallitus sulautti omaan ohjelmaansa perussuomalaisten maahanmuuttovastaisia ja EU-kriittisiä linjauksia.

Halla-ahon vetämälle perussuomalaisille tämä ei riitä. Puolue käy rajat kiinni -hengessä EU-vaalikampanjaansa ykkösmannekiininaan kovan linjan Huhtasaari.

Kristillisdemokraatit ovat kiilanneet monissa kannoissaan perussuomalaisten kylkeen. Kokoomuksesta kuului perussuomalaisten kanssa yhteistyötä kannattavia lausuntoja hallitustunnustelujen aikaan.