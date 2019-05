Lehtikuva/Vesa Moilanen

Talousraami valmistui puheenjohtajien pöydässä sunnuntaina ja alaryhmien työ valmistuu tiistaina.

Pohdittavaa on, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi hallitusneuvottelujen tilannetta maanantaiaamuna puolueen hallitusneuvottelijoiden ryhmäkokouksen jälkeen.

Hallitusneuvotteluja vetävän SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan talousasioissa edettiin sunnuntaina merkittävästi ja ohjelman on edelleen tarkoitus valmistua ensi perjantaina. Talousraami saatiin sunnuntaina puheenjohtajien neuvottelussa ”hyvin pitkälle” valmiiksi.

Alaryhmien työ valmistuu tiistaina. Niiltä tulee tavoitteita ja keinoja hintalappuineen, Rinne kertoi.

– Ne kaikki ovat puheenjohtajien käytettävissä ja puheenjohtajien pöydästä löytyy hallitusohjelma.

Li Andersson sanoi vasemmistoliiton lähtevän siitä, että ilmoitettu aikataulu pitää ja mahdollisista muutoksista sovitaan yhdessä.

Työvoimapalveluita ja koulutusta



Rinteen mukaan työllisyystavoitteiden osalta pitää vielä tehdä töitä. Li Andersson sanoi, että ainakin yhteen asiaan tulee muutos, jos hallitus syntyy nyt neuvoteltavalta pohjalta: kikyttely loppuu.

– Vasemmistoliitossa pidämme selvänä, että enää ei voida jatkaa sellaisella linjalla, jossa tavallisten työtä tekevien suomalaisten palkkoja tai lomarahoja leikataan. Työllisyysasteen nostaminen on tärkeää ja se on myös täällä neuvottelevien puolueiden tavoite. Ratkaisut siihen pitää hakea tavoilla, jotka parantavat ihmisten koulutus- ja osaamistasoa. Tehostetaan esimerkiksi työvoimapalveluita ja parannetaan niiden toimivuutta. Ratkaisuja on myös kotoutumisen ja palkkatuen puolella.

Rinteen mukaan hallitusneuvottelut jatkuvat tällä viikolla jo totuttuun tapaan. Aamulla aloitetaan ja iltakuuteen jatketaan ellei ole tarvetta enemmälle.

Uutta hallitusta ei nimitetä tällä viikolla, vaikka ohjelma tulisikin perjantaina valmiiksi. Sen jälkeen tulevien hallituspuolueiden eduskuntaryhmät sitoutetaan siihen kahden päivän seminaarilla.

Lisäksi puolueiden päättävien elinten on hyväksyttävä neuvottelutulos ja ministerivalinnat. Vasemmistoliitossa tätä edeltää vielä jäsenäänestys.

Kun vielä sunnuntaina on eurovaalit, pääsee uusi hallitus aloittamaan ensi viikolla helatorstain tietämillä – siis jos kaikki menee niin hyvin kuin Rinne kertoo.