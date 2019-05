Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Hiljan tuli 20 vuotta siitä, kun valtio maksoi minulle ja muille luottamusmiespalkkioista kertyneen eläkevelvoitteen. Siis loppuelämän eläke etukäteen silloin alle eläkeikäiselle, vaikka ajankohtaisohjelmat näyttivät hurjasti kasvavan bensantäyttömittarin lukeman lailla valtionvelan kasvua. Valtionvelka oli silloin vain 60 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun ”talousihme”-Saksalla se oli liki sata prosenttia. Ja valtiolla oli varaa maksaa parinkymmenen tulevan vuoden kuluja etukäteen!

Samat hallitusvoimat veivät itse maksetun kansaneläkkeen pohjaosan, ”kun valtiontalous ei kestä” ja ”kaikkien on osallistuttava taloustalkoisiin”. Leikkausta leikkausten perään valheellisin väittein tai ontoin perustein vuodesta toiseen kaikenvärisiltä hallituksilta.

Kun leikkaus alentaa valtion menoa, on varaa alentaa myös valtion tuloa. Veronalennus ”kansan ostovoiman lisäämiseksi” kasvattaa hallitusten suosiota (näin Rinnekin lupaa). Eniten silti kasvavat työnantajain kukkaro ja pörssikurssi, kun tarvitsee antaa työläiselle vähemmän rahaa veronmaksuun – palkkakulu supistuu, kulutushinnat eivät.

Laskennallisen elinajan mukaan saamani luottamusmieseläkkeen kertakorvaus on syöty, kun on elänyt pitempään. Indeksi- ja tämänkin leikkauksen vuoksi eläke on noussut vain 37 prosenttia vuosina 1997–2015, ja vertailuna asumiskulut samassa talossa ovat kasvaneet 83 prosenttia.

Leikkausten vuoksi kustannuksen omavastuu kasvaa tasaverona köyhälle ja rikkaalle. Menot kasvavat, tulot eivät.

1960-luvulta asti jokainen SKDL:n/vasemmistoliiton hallitukseen meno yhdessä demarien kanssa on leikannut liikaa kannatustamme. Kun vasemmisto on yhdessä demarien kanssa hallituksessa, leikataan rohkeammin, kun työväen puolustajia ei ole oppositiossa. On lukuisia näyttöjä siitä, että oppositiosta käsin vaikutetaan tehokkaammin kuin hallituksen vähemmistöosakkaan ministerituolilta.

Oppositiossa kannatus on jälleen kasvanut. Pysykäämme kasvu-uralla. Valtionvelka ei ole juuri alussa mainittua prosenttia suurempi, joten leikkauksia ei tarvitse kannattaa. Laskekaa vaihteeksi pörssi-indeksin muutos 20 vuodelta: omaisuus on kasvanut huikeasti. Rahavallan aika, jota elämme, vaatii vasemmisto-oppositiota, jolla on näkemystä.

Veikko Meriläinen

Oulu