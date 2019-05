Lehtikuva/Jyrki Nikkilä

Kemin Vasemmiston valtuutettuina olemme vankasti Kemiin rakennettavan biotuotantotehtaan kannalla. Tehdas, sen suunnittelijat ja rakentajat ovat lämpimästi tervetulleita Kemiin. Uusi, viimeisintä kehitystä vastaava tuotantolaitos, joka korvaa vanhan sellutehtaan, on hyvin tarpeellinen investointi. Uusi tehdas tuo myös positiivisia ympäristövaikutuksia.

Valtion osallistumista tarvitaan, jotta tarvittavat väyläinvestoinnit voidaan toteuttaa. Infran korjaaminen biotehtaan tarpeita vastaavaksi mahdollistaa myös muiden teollisuushaarojen tehokkaamman toiminnan. Tämä vaikuttaisi elvyttävästi koko Lapin alueen kuntiin.

Viimeinkin Kemi ja koko seutukunta on saanut sykäyksen myönteiselle työllisyys- ja talouskehitykselle. Puolentoista miljardin euron hanke, Polar King, on piristysruiske, jollaista olemme pitkään odottaneet. Kemistä on mahdollisuus saada kukoistava teollisuuskaupunki, jossa on työtä, toimeentuloa ja vetovoimaa tulevaisuudessakin.

Moderni tehdas, joka tuo työtä sadoille (tuhansille) pohjoissuomalaisille, on ehdottoman tärkeä hanke. Sen puolesta Vasemmiston Kemin valtuustoryhmä toimii.

Pertti Henttinen

Kemi