Jarno Mela

Pia Lohikoski miettii, missä kaikkialla salkku on kulkenut Aarne Saarisen mukana.

Vasemmistoliiton tuore keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski yllätettiin eduskunnassa viime viikolla erikoisella lahjalla. Hän sai kotikaupunkinsa suutari- ja second hand -myymälältä Kenkäkingiltä käytetyn salkun, joka on aikanaan kuulunut Aarne Saariselle, legendaariselle SKP:n entiselle puheenjohtajalle, ammattiyhdistysjohtajalle ja kansanedustajalle.

Isokokoinen salkku koristaa nyt Lohikosken työhuonetta.

– Se on sen verran iso, että en ainakaan heti ota sitä päivittäiseen käyttöön, Lohikoski sanoo.

Silloin salkku on ollut matkalla New Yorkiin.

– Enemmän matkalaukun kuin käsilaukun kokoa.

Lohikoski arvelee, että Saarisen aikaan tarvittiin isompia salkkuja, kun mukana saattoi kulkea paljon papereita ja jopa mappeja. Nyt laukussa on ehkä tablettitietokone, kännykkä ja pari paperia.

Kesällä läpällä

Lohikoski kävi kesällä Kenkäkingissä, ja omistaja Petri Jantunen esitteli hänelle kuriositeettina liikkeessä säilytettyä Saarisen salkkua.

– Sanoin läpällä, että oikeastaan minunhan pitäisi hankkia se salkku, kun menen eduskuntaan, hän kertoo.

– Petri ei edes muistanut sanomaani, mutta vaalien jälkeen hänelle oli vain tullut vahva tunne, että salkun paikka olisi minulla eduskunnassa.

Lohikoski ei tiedä, koska Saarinen on käyttänyt salkkua, mutta hänestä on hienoa, että se on nyt eduskunnassa, koska Saarinenkin oli kansanedustaja.

– Lisäksi hänen isänsä oli kivityömiehenä rakentamassa eduskuntataloa, Lohikoski toteaa.

Salkussa on lentoyhtiön nimitarra, jossa on Saarisen nimen lisäksi hänen puhelinnumeron-

sa.

– Silloin salkku on ollut matkalla New Yorkiin. On mielenkiintoista miettiä, missä kaikkialla se on kulkenut.

Suuri kunnia

Lohikoski ei koskaan tavannut Saarista, mutta muistaa tämän nimen jo lapsuudestaan.

– Onhan hän ollut hyvin merkittävä henkilö vasemmistolaisessa liikkeessä ja ammattiyhdistysliikkeessä. Onkin suuri kunnia saada tämän henkilön salkku näin sattuman kautta.

Salkku ei ole ainoa asia, joka yhdistää Lohikosken Saariseen.

– Kampaajani sisko kertoi, että meillä on sama kampaajakin Hakaniemessä. Olen käynyt siellä 20 vuotta.