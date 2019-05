Hallitusneuvottelut on täydessä käynnissä Säätytalolla. On upeaa, että me olemme täällä. Hallitusneuvotteluihin pääseminen on tietenkin jokaisen puolueen tavoite. Samalla tämä on ollut vauhdikas aloitus uudelle eduskuntaryhmälle, sukeltaminen suoraan politiikan syvään päätyyn!

Meidän näkemyksemme on, että vaalituloksen pohjalta nyt hallitusta muodostava kokoonpano on olemassa olevista vaihtoehdoista paras. Meidän on mahdollista saada aikaiseksi hallitus, joka torjuu kunnianhimoisesti ilmastonmuutosta ja lisää ihmisten hyvinvointia. Vasemmistolle on tärkeää pysäyttää suomalaisten eriarvoistuminen ja varmistaa, että myös ilmastotoimet ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia. Me haluamme, että Suomi menestyy nostamalla kaikkia, ei harvoja. Aidosti ihmisten arkea parantavat päätökset ovat myös paras tapa torpata äärioikeiston suosiota.

Itse neuvottelen niin kutsutussa ykköspöydässä eli työryhmässä, joka käsittelee kokonaisuutta ”hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi”. Keskustelut on käyty tähän mennessä rakentavassa ja positiivisessa hengessä.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on linjannut, että kunnianhimoisen ilmastopolitiikan lisäksi voimme osallistua ainoastaan sellaiseen hallitukseen, joka tekee ihmisoikeusperustaista politiikkaa eikä heikennä perusturvaa. Lisäksi ehtona on, että hallitus purkaa niin sanotun aktiivimallin, toteuttaa terveyseroja kaventavan ja palveluketjujen yhteensovittamista parantavan sote-uudistuksen, pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella ja varmistaa työehtojen yleissitovuuden.

Lopullisen päätöksen hallitukseen osallistumisesta tekee puoluevaltuuston ja eduskuntaryhmän yhteiskokous hallitusneuvotteluiden lopputuloksen ja ensimmäistä kertaa toteutettavan puolueen jäsenäänestyksen perusteella. Jännittävät ja tärkeät viikot jatkuvat!

Kirjoittaja on helsinkiläinen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu.