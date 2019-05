Pekka Pajuvirta

Mielipide: Kallaveden ruokavalio on ilmastoteko

Ruoantuotanto on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen aiheuttajista ja muodostaa noin viidenneksen ihmisen jättämästä hiilijalanjäljestä. Ruoan ilmastovaikutukset kertyvät sen tuotannon koko elinkaaresta: alkutuotannossa maatiloilla, elintarviketeollisuudessa, kuljetuksessa, kaupassa, ravintoloissa, ostosmatkoissa ja valmistuksessa.

Ilmastonmuutos kurittaa maapalloa yhä rankemmin. Ihmisten määrä lisääntyy, viljelykelpoinen maa ja kasteluvesi vähenevät. Tarve ekologiselle, terveelliselle ja tuottoisalle ruoalle on suuri. Ruoantuotannon hiilijalanjälkeen voimme vaikuttaa elintavoillamme: millaista ruokaa ostamme, syömme ja kuinka paljon. Onko ruokakauppamme kävelymatkan päässä, vai pitääkö ruoka hakea yksityisautolla? Ilmastolle hyvä ruoka on ystävällinen myös vyötärölle ja lompakolle. Se on satokausittain oikein valittuna halpaa ja myös terveellistä.

Ruoka on osa suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. Kallaveden ruokavalio siihen kuuluvine sisäjärven luonnonkaloineen sekä kalakukkoineen on savolaisen kulttuurin syvintä ydintä.

Kallaveden terveellisessä ruokavaliossa herkutellaan harvoin punaisella lihalla ja käytetään niukasti maitotaloustuotteita. Luomukanaloiden munat sen sijaan kuuluvat lähes päivittäin savolaisiin ruokapöytiin. Mäkimaiseman loivassa, etelään viettävän aurinkorinteen hiekkaperäisessä multamaassa kasvatetut juurekset, puutarhamarjat, rukiinen leipä ja kaurapuuro höystettynä luonnonmarjoilla on terveellistä, ilmastoystävällistä ja halpaa. Luomuperuna lautasella on todellinen ekoteko.

Ilmastonmuutos on kenties suurin uhka maapallolle ja ihmiskunnalle. Hiilijalanjälkilaskurin mukaan oma hiilijalanjälkeni on vain kolmannes keskimääräisestä. Kun kaikki ryhdymme sanoista tekoihin, maapallo voidaan vielä pelastaa.

Taito Taskinen

Kuopio