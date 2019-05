UP/Birgitta Suorsa

”Vain kaksi haki erikoissairaanhoitajan paikkaa”.

Päteviä hoitajia on vaikea saada ja pula koskee jo koko maata. kävi ilmi toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n edustajiston kokouksessa perjantaina Helsingissä.

– Meillä erikoissairaanhoitajan paikkaa haki vain kaksi henkilöä. Viimeisen vuoden aikana vakinaisiin toimiin hakeutuneiden määrä on puolittunut, Tehyn edustaja, pääluottamusmies Jenni Hjelt HUS:sta kertoo.

Hänen mukaansa pulaan on useita syitä. Palkkaus pitäisi saada kuntoon, samoin henkilöstöresurssit ja työolot.

– Ihmiset uupuvat ja jaksaminen heikkenee. Samalla alan vetovoima vähenee. Meillä on vaikeuksia saada osaavia ihmisiä. Sairaanhoitajista, röntgenhoitajista, bioanalyytikoista ja lähi- ja perushoitajista on pulaa.

Ruotsiin kosiskellaan töihin korkealla palkalla



Pohjanmaalla ruotsinkielisiä hoitajia houkutellaan töihin naapurimaahan. Sundsvallissa luvataan kätilölle jopa 10 000 euron kuukausipalkkaa, yksi edustajista kertoi.

Myös HUS:n Hjelt tietää ruotsalaisten ja norjalaisten aktiivisesta rekrytoinnista.

– Se koskee koko maata. Moni hoitaja kertoo, että heille on tullut suoria tarjouksia varsinkin, jos heillä on LinkedIn–tili tai jos he ovat mukana jossain muussa vastaavassa palvelussa.

Lomarahan leikkaus tulisi hänen mukaansa hyvittää seuraavalla palkkakierroksella, jotta alan kilpailukyky säilyisi.

Palkat kuntoon ja rahaa sijaisiin



Hoitajapulaa on myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin Eksoten alueella.

– Juuri tällä viikolla todettiin, että on hirmu vaikeaa saada kesäsijaisia. Meillä on pulaa mm. sairaanhoitajista, erikoissairaanhoitajista ja lähihoitajista, Tehyn edustaja, lääkintävahtimestari Kalevi Savolainen Mikkelistä kertoo.

– Toinen ongelma on, että joissakin paikoin, kuten omalla työpaikallani, sijaisia ei edes palkata. Se on yksi säästökohde. Jos tulee sairastumisia, toiset joutuvat tekemään nekin työt.

Savolaisen mukaan tilannetta parantaisi, jos valtiovalta huolehtisi kuntien maksukyvystä. Hoitajia saataisiin lisää ja heille kunnolliset palkat.

– Nuoret hoitajat menevät palkan perässä. Raha ratkaisee.