Lehtikuva/Martti Kainulainen

Me olemme nyt puhuneet – me ”tavikset” – jotka kustannamme teidän kaikkien valittujen kansanedustajien työsuhde-edut tulevana kautena. Koska me valinnan tehneet kansalaiset olemme työnantajan roolissa, odotuksemme ovat seuraavat:

Työpäivinä te olette töissä työpaikallanne. Luvaton poissaolo yksityisellä sektorilla johtaa hyvinkin nopeasti työsuhteen purkuun.

Te olette rehellisiä ja lojaaleja työnantajaanne kohtaan – saitte valtakirjanne työsuhteeseen tällä lojaliteettivaatimuksella – ette voi loikata kilpailevan yrityksen leiriin ainakaan 6 kuukauden aikana.

Pidätte kiinni niistä lupauksistanne, jotka annoitte työnantajallenne ennen vaaleja.

Edistätte kansalaisten elinoloja, niin ettei ketään jätetä – kaikista pidetään huolta – vielä huomennakin.

Odotamme teidän pohtivan sitä, kuinka luonnonvarojen rajallisuus ja jatkuva kulutuksen kasvu voidaan sovittaa yhteen – vai pitäisikö muuttaa jotakin?

Oletamme, että pohditte vakavasti myös varallisuuden jakautumista – sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti.

Muistanette, että kurjistumisen kautta käy tie kommunismiin. Tämän päivän keltaliivit Ranskassa kertovat tämän päivän kurjistumisesta. Vanhan ajan kommunismia ei ole tulossa, mutta ehkä jotakin uudenlaista uusjakoa, mikäli olosuhteita kurjistetaan riittävästi. Kaikki ansaitsevat palkan, jolla tulee toimeen.

Oletamme myös, että luonnonvarojamme käytetään harkitusti koko kansan hyväksi (tästä Norja on hyvä esimerkki) ja palautetaan valtionyhtiöiden kunnia koko kansakunnan hyväksi.

Haasteita siis riittää, mutta tämähän on ammatinvalintakysymys.

Tuula Kinnari

Helsinki