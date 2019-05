Lehtikuva/Vesa Moilanen

Hallitustunnustelija uskoo edelleen ohjelman valmistuvan ensi perjantaina. Keskustan mukaan kaikki on auki.

Nyt yli viikon jatkuneissa hallitusneuvotteluissa on ollut silmiinpistävää, että ahkerimmin tilannetta medialle kommentoivat SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja vihreiden Pekka Haavisto. Heidän jäljessään tulee vasemmistoliiton Li Andersson.

Keskustalaisilla ei sen sijaan ole mitään sanottavaa. Tämä herättää kysymyksen, onko puolue oikeasti sitoutunut koko prosessiin.

Lisähämmennystä saatiin perjantaina, kun Rinne ja keskustan Juha Sipilä arvioivat tilannetta vastakkaisin sanakääntein.

Rinne on aiemmin todennut, että hallitusohjelma saattaa valmistua jo ensi viikon perjantaina 24.5.

Perjantaiaamuna Rinne sanoi, että tänään käydään läpi tilannekuvan muodostamisen jälkeisiä tavoitteita ja keinoja.

Antti Rinne kommentoi hallitusneuvotteluita https://t.co/VzdnrxEue5 — Valtioneuvosto | Statsrådet (@valtioneuvosto) 17. toukokuuta 2019

– Eri ihmisten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella uskon, että tiistaina meillä on valmista eri ryhmistä. Tavoiteaikataulu näyttäisi nyt toteutuvan hyvin.

Rinteen mukaan tiistain jälkeen puheenjohtajat alkavat katsomaan kokonaisuutta. Talouskokonaisuutta he katsoivat jo torstai-iltana. Pelivarasta näyttäisi olevan hyvin yhtenäinen käsitys, Rinne kertoi. Yksityiskohtia siitä hän ei kertonut.

Rinteen mukaan myös keskustan kynnyskysymykset on käyty läpi.

– Eri ryhmistä saatujen tilannekuvien perusteella minusta näyttää, että meille ei jää kovin paljon ratkaistavia asioita puheenjohtajien pöytään. Näyttää siltä, että ajattelevat ihmiset pystyvät ratkomaan näitä asioita näissä ryhmissä.

”Vaikeaa on”



Keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän tilannekuva neuvottelujen etenemisestä on täysin toinen.

– Täytyy sanoa, että kello käy mutta Hakulista ei näy. Kyllä me kaukana maalista olemme edelleenkin, Sipilä sanoi toimittajille eduskunnassa Verkkouutisten mukaan.

Sipilän mukaan isot asiat ovat edelleen päättämättä eikä keskusta luovu yhdestäkään kynnyskysymyksestä.

– Vaikeaa tämä on. Sanotaan näin, että vaikeaa on. Kova on yritys ja me teemme kaikkemme, että se syntyy, mutta kyllähän keskusteluissa kovin erilainen arvopohja näkyy.