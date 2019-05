Lehtikuva/Adrian Dennis

Odotettavissa on henkien taistelu.

Internetistä löytyvä Wikipedia on monille tuttu vapaa tietosanakirja, jota periaatteessa kuka tahansa voi muokata. Välillä erimielisten käyttäjien välille puhkeaa jopa ”muokkaussotia”, joissa vuorovedoin päivitellään sisältöjä itselle mieleisiksi. Joskus tekstejä myös höylätään uuteen uskoon vain ajankohtaisilla asioilla hassuttelun vuoksi.

Viime viikon keskiviikkoiltana Tottenham Hotspurin hyökkääjä Lucas Mouran englanninkielistä sivua käytiin viilaamassa. Hetken aikaa Mouran nimi sivustolla oli muodossa ”Lucas Literally God (kirjaimellisesti Jumala) Moura” ja esittelytekstissä kerrottiin häntä ”usein kutsuttavan Jeesus Kristukseksi, koska hän nosti joukkueensa kuolleista Ajaxia vastaan Mestarien Liigan semifinaaleissa 2019”.

Etenkin intohimoisten jääkiekkoihmisten kuulee usein soimaavan jalkapalloa tylsäksi peliksi, jossa ei koskaan tapahdu mitään. Viime aikoina tämä kansanosa on ollut poikkeuksellisen hiljaa. Välierät tarjosivat sellaista draamaa, että paraskin saippuaoopperan käsikirjoittaja olisi kateellinen: sekä Ajaxin että Barcelonan finaalipaikat näyttivät jo kirkossa kuulutetuilta, mutta niin vain Spurs ja Liverpool nousivat rinnalle ja ohi.

Liverpool pöllytti Barcaa toisessa osaottelussa 4–0 voittaen parin yhteismaalein 4–3. Edellisessä kolumnissani suitsuttamani Ajax nöyrtyi Tottenhamille vasta toisen osaottelun lisäajan viime sekunneilla, kun Lucas Moura viimeisteli hattutemppunsa, tasoitti yhteismaalit lukemiin 3–3 ja vei joukkueensa vierasmaalisäännön turvin finaaliin.

Mestarien Liigan loppuottelu pelataankin tänä vuonna pitkästä aikaa brittiläisten joukkueiden voimin. Edellisen kerran näin kävi kaudella 2007–2008, jolloin Chelsea ja Manchester United kisasivat pokaalista. Erityisen kiinnostavan kuluvasta eurokaudesta tekee, että myös Eurooppa-liigan finaalissa pelaavat Valioliigan seurat, Chelsea ja Arsenal. Ison osan tästä menestyksestä voi laittaa valmentajien piikkiin: esimerkiksi Liverpool-luotsi Jürgen Kloppin taktista älyä on ylistetty ympäri jalkapallomaailman. Toisaalta myös rahalla on merkitystä. Valioliigan televisiointioikeudet tuottavat nykyään seuroille niin paljon pätäkkää, että niillä on monia kilpailijoitaan paremmat mahdollisuudet pärjätä esimerkiksi siirtomarkkinoilla. Olisi ihme, jos tämä ei alkaisi pikku hiljaa näkyä myös menestyksenä eurokentillä.

Loppuottelussa Madridissa kesäkuun ensimmäisenä päivänä kohtaa kaksi menestyksennälkäistä joukkuetta. Liverpoolille maistuisi taatusti revanssi viime kauden finaalitappiosta, ja saattaapa Valioliigan mestaruudenkin karkaaminen viime metreillä inasen kaihertaa. Tottenham taas ei ole edennyt Mestarien Liigassa näin pitkälle koskaan. Odotettavissa onkin henkien taistelu, jossa ei ole selvää ennakkosuosikkia. Itse kallistun veikkaamaan Poolia paitsi rutiinin, myös puolustuksen vuoksi: vastikään Valioliigan vuoden pelaajaksi valitun toppari Virgil van Dijkin johdolla punaiset pystynevät pitämään Spursin nopeat hyökkäykset kurissa. Van Dijkistä on menty edellisen kerran ohi maaliskuussa 2018, eikä todennäköisesti mennä finaalissakaan. Luvassa on kuitenkin todennäköisesti viihdyttävä ottelu, josta voi nauttia ilman suosikin valitsemistakin – ja pelin jälkeen saattaa netistäkin löytyä taas kaikenlaista hauskaa.

Brittifutiskauden päätyttyä suomikohteet ovat palanneet vakiolapulle. Tämän viikon rivissä on miesten Kakkosta sekä Ykkösen ottelu EIF–MYPA. Viime kauden jälkeen sarjaan nousseita myllykoskelaisia on pidetty ennen kauden alkua vahvimpana putoajakandidaattina, eivätkä ensimmäiset pelit olekaan lupaavilta näyttäneet – turpaan on tullut kotona ja vieraissa. Viime vuonna pronssimitalit pokannut EIF on heikentynyt viime sesongista, mutta on tässä ottelussa ylivoimainen suosikki. Varma ykkönen ykköskohteeseen siis.

Kakkosessa pelaa tälläkin kaudella paljon liigaseurojen farmijoukkueita, joiden kokoonpanot saattavat vaihdella paljonkin ja joiden otteita on usein hankala ennustaa. B-lohkoon Kolmosesta täksi kaudeksi noussut Ilveksen kakkosjoukkue on aloittanut kautensa positiivisesti, ja nuori ryhmä saattaa yllättää monet kesän edetessä. Kohteessa 9 KäPa saa tupsukorvanpennut kylään, ja sarjan kahdella tappiolla aloittanut kotijoukkue haisee rutosti ylipelatulta. Kotisuosikin ohittamista kannattaa harkita, itse lähden kakkosella ja ristillä.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy sunnuntaina 18.5. klo 16.58. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 2, 1 (2), 1 (X), 1, 2 (1), 1 (2), 2 (X), 2 (X), 1, 1, 1, 2.