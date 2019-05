Lehtikuva/Markku Ulander

Kansallisten säädösten lisäksi eurooppalaiset vähimmäisehdot takaavat varmimmin reilun pelin.

SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Matti Huutola kannustaa kaikkia käyttämään ääntään toukokuun EU-vaaleissa. Hän sanoi torstaina SAK:n edustajistossa, että vaalituloksella on suuri merkitys Suomen tulevaisuudelle.

– Työntekijöille on tärkeää, että parlamenttiin pääsee työelämää ymmärtäviä ja työntekijöiden aseman vahvistamiseen sitoutuneita ehdokkaita. Ensi vaalikaudelle riittää nimittäin edelleen korjattavaa ja parannettavaa työelämän asioissa.

Euroopassa toimivien yritysten välisen kilpailun tulee Huutolan mielestä olla mahdollisimman reilua. Työelämän ja kaupankäynnin reiluuden takaavat parhaiten kansallisten säädösten lisäksi eurooppalaiset vähimmäisehdot.

– Epävarmojen työsuhteiden hyväksikäyttöä ei ole vielä riittävästi kitketty. Verkossa jaettavalle alustatyölle tarvittaisiin myös reiluja pelisääntöjä. Yritykset pitää saada vastuuseen työntekijöiden perusoikeuksien polkemisesta myös silloin, kun se tapahtuu Euroopan ulkopuolella, Huutola luetteli.

”Aktiivimallin aika mennä”



SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta nosti edustajistossa esiin konkreettista keinoja työllisyysasteen nostamiseksi. Esimerkiksi muutosturvan kehittäminen parantaisi työntekijän asemaa silloin kun työ on katkolla.

– Vähintä, mitä pitää tehdä, on parantaa työnantajan maksamaa muutosturvaa. Sen kestoa on pidennettävä ja entistä lyhyemmällä työuralla sekä nykyistä pienemmistä yrityksistä on päästävä sen piiriin. Muutosturva on myös toteutettava koulutuksena.

Työurien pidentämiseksi työ itsessään tarvitsee uudenlaista joustavuutta, Eloranta sanoi.

– Jaksamisen kannalta työajat ovat usein kriittinen tekijä. Sen vuoksi työntekijöiden mahdollisuuksia itse vaikuttaa omiin työaikoihinsa – niin pituuteen kuin sijoitteluunkin – on vahvistettava.

Pelkästään rankaisemiseen perustuva työllisyyspolitiikka on Elorannan mielestä katsottu ja huonoksi todettu. SAK vastusti ja vastustaa edelleen jo monen muunkin suulla tehottomaksi ja eriarvoistavaksi todettua aktiivimallia.

– Aktiivimallin on aika mennä.