Lehtikuva/Markku Ulander

Hallitusneuvotteluista huhutaan jättipottia raiderakentamiselle. Puoluejohtajat vielä vaitonaisia.

Hallitusneuvottelujen seitsemäs päivä Säätytalolla alkoi jo tutuksi tulleilla SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen hyvän hengen odotuksilla. Eri pöydistä on tullut viestejä, että talousasioistakin pystytään sopimaan.

Verokeskustelu on käynyt kuumana sen jälkeen, kun SAK esitteli tiistaina neuvottelijoille miljardiluokan ohjelmansa. Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju on puhunut jopa kostosta yrityksiä, yrittäjiä ja pääoman omistajia kohtaan.

Tämä @AkiKangasharju lausunto oli mielestäni tympeä ja tutkimuslaitoksen johtajalta yllättävä. Iso osa SAK:n esityksistä on sellaisia, joita Etlan tutkijat ovat itse eri yhteyksissä tukeneet. Asiallisen kommentoinnin sijaan oletat että haluan "kurittaa" https://t.co/zIcyVYYTC0 — Ilkka Kaukoranta (@ikaukora) 16. toukokuuta 2019

Neuvotteluissa mistään yksittäisistä veroratkaisuista ei ole vielä linjattu.

Tiivistämistä ja oikeudenmukaisuutta



– Se on kokonaisuus, jossa pitää tehdä panostuksia koulutukseen, perusturvaan ja hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen. Silloin tarvitaan myös veropohjan tiivistämistä ja sellaisia oikeudenmukaisia veroratkaisuja, joilla voidaan varmistaa myös lisätuloja hyvinvointipanostusten rahoittamiseen, sanoi vasemmistoliiton Li Andersson aamulla.

Hän uskoo verotuksessa lähdettävän siitä, että katsotaan kokonaismitoitusta eli tarpeelliset panostukset palveluihin ja perusturvaan, ja sitten siihen vaadittava tulorahoitus.

Euromääristä ei ole vielä keskusteltu.

SDP:n Antti Rinteen mukaan kyse on valinnoista.

– Jos halutaan hyvinvointivaltio säilyttää, osaavaa ammattitaitoista työvoimaa yrityksille, yhteiskunta vakaana ja ennakoitavana ja rauhallisena, niin se edellyttää satsaamista hyvinvointivaltion erilaisiin elementteihin, muun muassa koulutukseen ja sosiaaliturvaan, joka on yhteen sovitettava hyvin työelämän kanssa.

– Kun näihin vaaditaan rahaa, niin sitä täytyy löytää jostain. Jos jokainen sanoo ei, niin sitten rahaa ei löydy ja täytyy jättää hyvinvointivaltio kehittämättä. Se ei ole meidän vaihtoehtomme.

Verotuksen kokonaispotista Rinnekään ei halunnut sanoa mitään.

Vihreiden Pekka Haaviston mukaan veroaste ei voi kovin paljon nousta nykyisestä. Kyse on painopisteen muutoksista verotuksen sisällä.

Keskustan edustajat eivät kommentoineet neuvotteluja tänäkään aamuna.

HS: Jopa kolme ratahanketta liikkeelle



Helsingin Sanomien mukaan raidehankkeet ovat saamassa jättipotin ensi kaudella. HS:n tietojen mukaan Säätytalolla hallitusohjelmaa neuvottelevat puolueet aikovat laittaa liikkeelle yleissuunnittelun nopeasta radasta Helsingistä Turkuun, Tampereelle sekä itäiseen Suomeen mahdollisesti Porvoon ja Kouvolan kautta.

Näihin ja muihin väylähankkeisiin laitettaisiin sitä enemmän rahaa, mitä enemmän esimerkiksi työttömyys alkaa nousta.

Rinne ja Andersson eivät kommentoineet tässäkään asiassa yksityiskohtia. Rinne kuitenkin totesi infrahankkeiden olevan tärkeitä suhdanteiden tasaajia ja demareiden haluavan tehdä vastasyklistä politiikkaa.

Huhuihin siitä, että ainakin yksi hanke laitetaan käyntiin tulevalla hallituskaudella Rinne vastasi, että ”aika montakin tullaan laittamaan käyntiin”.

Vasemmistoliiton tavoitteena on linjaukset isoista panostuksista liikenneinfraan, mutta Anderssonkaan ei ottanut kantaa yksityiskohtiin. Hänen mukaansa on realistista, että ainakin yksi suuri ratahanke saadaan liikkeelle, mutta kaikki on kiinni siitä, mitä kaikkea talouden raameihin saadaan mahdutettua.

– Henkilökohtaisesti olen kannattanut jo pitkään Turun rataa, mutta tämä on kokonaisuus, jota täytyy katsoa yhdessä.

– Yleisellä tasolla voi sanoa, että Turun rata on suunnittelussa kaikkein pisimmällä ja siitä Espoon kaupunkiradan osa olisi ymmärtääkseni käynnistettävissä hyvin nopealla aikataululla.