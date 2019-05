Tänään alkoi eurovaalien ennakkoäänestys. Valitettavasti harvoja vaaleja on käyty niin vähäisellä huomiolla kuin vuoden 2019 eurovaaleja. Suomen vaalikausien ja eurovaalikausien eri pituuksista johtuen noin kahdenkymmenen vuoden välein syntyy tilanne, jossa eduskunta- ja eurovaalien välillä on vain viisi viikkoa. Ei ole siis mikään ihme, jos vaaliväsymys painaa tai hallitusneuvottelut vievät kiinnostuksen. Siitä huolimatta on äärimmäisen tärkeää, että juuri sinä käytät ääntäsi juuri näissä vaaleissa.

Vasemmistoliitolla on kokemusta niin epäonnesta kuin menestyksestä eurovaaleissa.

Vuoden 2009 vaaleissa menetimme paikkamme EU-parlamentissa, ja olimme viiden vuoden ajan ilman vahvaa ääntä ja edustajaa tällä tärkeällä foorumilla. Kun vasemmistoliitto oli poissa, ei Suomesta ollut ketään pitämässä ääntä työntekijöiden oikeuksien puolesta, kunnianhimoisten ilmastotoimien puolesta tai veroparatiisitaloutta vastaan.

Vuonna 2014 onnistuimme kovalla työllä ja vahvalla kampanjalla saamaan paikkamme takaisin kampanjoimalla eurokriisin aikaista talouskuria vastaan. Kuluneen vaalikauden aikana herrojen riesana Brysselissä on toiminut Merja Kyllönen, jonka työ muun muassa kuljetusalan harmaata taloutta vastaan on ollut niin vaikuttavaa että hänet on palkittu siitä.

On siis hyvin paljon väliä sillä, että vasemmistolla on edustaja europarlamentissa pitämässä tavallisten kansalaisten, ympäristön ja julkisten palveluiden puolta unionin päätöksenteossa. Tämä edustus ei tule itsestään vaan edellyttää, että kaikki vasemmiston kannattajat myös käyttävät ääntänsä oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen politiikan puolesta.

Viime eurovaaleissa äänestettiin aktiivisimmin Ahvenanmaalla ja Helsingissä ja vähiten Pohjois-Karjalassa. Kauniaisissa äänestysprosentti oli 71,2 prosenttia. Ei ole ihme, että EU koetaan vahvan markkinaehtoisena ja oikeistolaisena projektina, kun äänet jakautuvat näin epätasa-arvoisesti.

Vaalien yhdeksi suureksi voittajaksi on jo ennakoitu äärioikeistolaiset ja radikaalioikeistolaiset puolueet. Euroopan radikaalioikeistolaiset voimat yrittävät koota voimiaan Salvinin, Le Penin, Wildersin ja muiden johdolla vaikka puolueilla on selkeitä näkemyseroja suhteessa esimerkiksi Venäjään, seksuaalivähemmistöjen oikeuksiin ja talouspolitiikkaan.

Kirjavan ryhmän koossapitävä liima on maahanmuuttajien ja islamin vastustus, sekä haluttomuus vahvistaa EU:ta millään sektorilla. Tämä johtaisi muun muassa siihen, että EU ei pystyisi nostamaan ilmastopolitiikan kunnianhimon tasoa tai vahvistamaan maiden yhteistyötä siirtolaispolitiikassa aikana, jolloin kansainvälinen yhteistyö on akuutissa tarpeessa suurten globaalien tulevaisuuskysymysten ratkaisemiseksi.

Äärioikeiston parhaimpana vastavoimana toimii vahva vasemmisto, joka torjuu ilmastonmuutosta oikeudenmukaisella tavalla ja parantaa työllisyyttä ohjaamalla investointeja uusiutuvaan energiaan, joukkoliikenteeseen, tutkimukseen ja kiertotalouteen. Äärioikeiston paras vastavoima on äänekäs ja rohkea vasemmisto, joka ajaa oikeudenmukaista tulonjakoa ja puolustaa kaikkien yhtäläistä ihmisarvoa.

Muista käyttää ääntäsi. Sitä tarvitaan.

Kirjoittaja on vasemmistoliiton puheenjohtaja