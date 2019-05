Wikimedia Commons/Olaf Kosinsky

Saksaa keväällä 2015 ärsyttänyt Gianis Varoufakis pyrkii europarlamenttiin Saksasta.

Kreikan entinen valtiovarainministeri Gianis Varoufakis pyrkii europarlamenttiin, mutta ei Kreikasta vaan Saksasta.

Toinen ehdokas pienen Demokratie in Europa -puolueen listalla on kroatialainen filosofi Srecko Horvat.

Berliinin osavaltiossa voi asettua ehdokkaaksi, kunhan on EU:n jäsenmaan kansalainen ja on asunut Saksassa vähintään puoli vuotta. Varoufakis ja Horvat ovat rekisteröityneet Berliinin asukkaiksi vaaditun rajan sisällä.

Varoufakis on rekisteröitynyt berliiniläiseksi.

Demokratie in Europa on Varoufakisin DiEM25-liikkeen pohjalta perustettu saksalainen puolue.

Liike haluaa korostaa yleiseurooppalaista luonnettaan. Niinpä sen kolmas ehdokas, saksalais-itävaltalainen taloustieteilijä Daniela Platsch puolestaan on asettunut euroehdokkaaksi Kreikassa.

ILMOITUS

Varoufakisin mukaan ehdokkuuksilla halutaan korostaa sitä, että kiista ei ole saksalaisten ja kreikkalaisten välillä, vaan ”edistyksellisen, rationaalisen humanistisen politiikan ja autoritaarisuuden välillä”.

Varoufakis tuli tunnetuksi keväällä 2015 taistellessaan valtiovarainministerinä Kreikan velkojia vastaan, päävastustajanaan Saksa.

Pamela Anderson julisteissa

DiEM25 aloitti kampanjointinsa Berliinissä viime viikolla levittämällä julisteita, joissa esiintyy 1990-luvun Baywatch-tähti Pamela Anderson.

Horvat perusteli julisteita Guardianille sanomalla, että Saksassa poliittiset julisteet ovat yleensä äärimmäisen tylsiä, ”eikä uusien politiikan toimintamuotojen hakemista pidä jättää yksin [äärioikeiston ideologille] Steve Bannonille”.

Pamela Anderson ei ole DiEM25:n jäsen, mutta hän on ilmoittautunut sen kannattajaksi. Anderson sanoi, että DiEM25 ”on ainoa, joka esittää kattavan ja inspiroivan Green New Deal -ohjelman Euroopalle”.

DiEM25 esittää ohjelmaa, jolla investoitaisiin vuosittain 500 miljardia euroa uusiutuvaan energiaan ja muuhun ympäristöystävälliseen infrastruktuuriin.

Die Linke: Hajottaa vasemmistoa

Saksassa Varoufakisin ehdokkuus on herättänyt jonkinasteista ärtymystä vasemmistolaisessa Die Linke -puolueessa, jossa hanketta pidetään vasemmiston voimien hajottamisena tilanteessa, jossa äärioikeisto on nousussa.

Saksassa poistettiin äänikynnys europarlamentin vaaleissa ennen edellisiä, vuoden 2014 vaaleja. Hallitus luopui viime syksynä aikeesta palauttaa äänikynnys 2 prosentin suuruisena.

Vaalipäivä on Saksassa sama kuin Suomessa eli sunnuntai 26. toukokuuta. Saksasta valitaan 96 euroedustajaa.

DiEM25 on laskenut, että 300 000 ääntä riittäisi viemään Varoufakisin europarlamenttiin.

Varoufakis on kuitenkin ilmoittanut, että jos hän tulee valituksi europarlamenttiin, hän eroaa jo muutaman viikon kuluttua kampanjoidakseen Kreikan syksyn parlamenttivaaleissa.

Vuonne 2016 perustettuun DiEM25:een sitoutuneiden puolueiden menestys on toistaiseksi ollut vaatimatonta niissä maissa, joissa se on ehtinyt osallistua vaaleihin. Saksan eurovaaligallupeissa Demokratie in Europa -puoluetta ei vielä näy.