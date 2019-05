Lehtikuva/Vesa Moilanen

Parahin valtio! Koska ennen vaaleja valtiovarainministeriö antoi keskusteltavaksi kahden miljardin ”sopeutustarpeen” eli leikkauskehotuksen ja asia jäi keskustelematta, ehdotan valtioon erästä tointa. Tiedän kyllä, että teillä on siellä viisaita miehiä niin että päät yhteen paukkuvat, mutta kirjoitan silti.

Suomessa vaikuttaa näennäisesti kaksi huolestuttavaa ”kestävyysvajetta”: valtion ja kuntien. Valtion budjettia pitää paikata käyttötalousosalta, sillä Sipilän hallitus paikkasi budjettia myymällä valtion omaisuutta. Näin ei voi jatkua loputtomiin, koska joskus myytävä loppuu, ja toisaalta valtion tuottavan omaisuuden myynti syventää budjettikriisiä, kun osinko- ja muut tulot pienenevät. Niin että jos on minulla tiukkaa, niin on teillä siellä valtiossakin.

Leikattukin on jo, ja siinäkin tulee vetävän pää pian käteen. Seuraavan talouden kyykähdyksen aikana sekin tie on käyty. Leikatessa tulee myös muistaa, että sillä heikennetään esimerkiksi kuntien asemaa: nekin ovat paineissa velkojensa kanssa. Kittilässä tämä paine on onneksi helpottanut, vaikka hallituksen muodostaja ei liene Kittilän kunnanvaltuuston toimista ylipäätään kovin innoissaan.

Jäljelle jää siis valtion verokertymän kasvattaminen. Uusien verojen ja veronkorotusten esittäminen on tietysti ikävää, vaikka minä kyllä veroni mielelläni maksan, moni tuntuu niitä inhoavan. Siksi olisi aiheen huolehtia, että jo säädetyt verot maksettaisiin siten kuin verokarhu on tarkoittanut.

Suomessa yhteisöveroa laskettiin. Ikävällä tavalla yhteisöveroa kuitenkin kierretään siirtelemällä rahoja kansainvälisten konsernien sisällä niin sanotulla velkavivulla. Suomessa toimiva tytäryhtiö ottaa lainaa esimerkiksi Luxemburgissa toimivalta tytäryhtiöltä ja maksaa siitä markkinakorkoon verraten moninkertaista korkoa, jolloin kannattavan Suomen-firman tulos on jatkuvasti miinuksella eikä voitoista perittävää yhteisöveroa päästä perimään lainkaan.

Yhteisöveroistahan osa tuloutetaan kunnille, eli tämä helpottaisi niitäkin. Olisiko teidän siellä valtiossa syytä ainakin selvittää sitä, voitaisiinko konsernien sisäisille lainoille säätää korkokatto?

Aurinkoista kevättä teille sinne valtioonkin, täällä Kittilässä me kyllä pärjäämme, ei tule paha tulvakaan.

Akseli Erkkilä

Kittilä