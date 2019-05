Lehtikuva/Markku Ulander

Antti Rinne aamulla: Kaikissa pöydissä istuvat ovat puolueiden edustajia.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä tykittää niin paljon tiedotteita, että joskus joukossa on pakko olla helmiäkin. Tässä on:

– Kokoomus vaatii useita eri tahoja ulos Säätytalolta ja on muka huolissaan Suomen korruptioluokituksesta. Puolueen oma tapa toimia hallitusneuvotteluissa on sen sijaan ollut, että neuvottelijat neuvottelevat ensin ohjelman, jonka jälkeen he siirtyvät lobbareiksi tai johtamaan yrityksiä, joita hallitusohjelma hyödyttää. Etenkin tätä taustaa vasten nyt esitetty kritiikki on härskiä ja tekopyhää.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi lauantaina puolueen vaalitilaisuudessa pitävänsä ongelmallisena sitä, että hallitusohjelmasta on neuvottelemassa edunvalvontatahoja, kuten SAK, jotka ovat rahoittaneet ehdokkaiden kampanjointia.

Orpon mukaan neljä vuotta sitten hän teki keskustan puheenjohtajan Juha Sipilän kanssa linjauksen, jonka mukaan edunvalvojia ei päästetty hallitusneuvotteluihin. Asiantuntijoita kyllä kuultiin, mutta heitä ei päästetty kirjoittamaan hallitusohjelmaa.

Kohu syntyi siitä, että puolueet ovat nimenneet hallitusneuvotteluihin edustajikseen joitakin SAK:n työntekijöitä sekä viestintätoimistojen asiakkaita.

ILMOITUS

Hallitusneuvottelujen vetäjä, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoi aamulla neuvottelujen jatkuessa, ettei puolueella riitä omia työntekijöitä kaikkiin neuvottelupöytiin.

– Meillä on sovittu, että kaikissa neuvottelupöydissä istuvat puolueiden edustajat, jotka vievät eteenpäin puolueiden tavoitteita. Ei ole mitään viitteitä, että täällä tapahtuisi jotain muuta vaikuttamista.

EK kirjoitti hallitusohjelmaa



Kun puhutaan lobbareista ja hallitusneuvotteluista, kokoomuksella on vähiten puhtaat jauhot. Vuonna 2007 se marssitti Säätytalolle leegion elinkeinoelämän edunvalvojia.

Suomen Kuvalehti vertaili vaalikauden puolivälissä EK:n hallitusohjelmatavoitteita ja hallitusohjelmaa. Ehkä hygieniasyistä joitakin sanamuotoja muutettiin, mutta sisältö on molemmissa sama niin että SK saattoikin tehdä yhteenvedon:

”Hallituspuolueita runsaskätisesti rahoittanut Etelärannan työnantajaleiri on saanut monet keskeiset tavoitteensa kirjatuksi suoraan porvarihallituksen ohjelmaan.”

Vuoden 2011 kokoomuksen Jyrki Kataisen johtamista neuvotteluista on Kansan Uutisten päätoimittajan Sirpa Puhakan, silloisen vasemmistoliiton puoluesihteerin silminnäkijäkuvaus ”Kuohuviiniä kokoomuksen piikkiin hallitusneuvotteluissa”.

Säätytalolla juoksi silloin ”satoja eri tahojen asiantuntijoita, lobbareita ja konsultteja”.

Oma lukunsa ovat kahdella viime kaudella yritetyt sote-uudistukset. Joukko kokoomuslaisia on ensin tehnyt hallituksen sisällä terveyspalveluyrityksiä hyödyttävää politiikkaa ja sitten siirtynyt yrityksiin lobbaamaan ja jopa ohjeistamaan suoraan kokoomusta seuraavassa yrityksessä.