Niina Meron kiinnostavalle esikoisteokselle antaa anteeksi jopa juonen ajoittaisen arvattavuuden.

Nora rakastaa viktoriaanista romantiikkaa ja kirjallisuutta. Joka ilta hän matkustaa sanojen siivin vanhaan Englantiin. Toimittajaksi opiskeleminen saa jäädä, kun kirjallisuus vie mukanaan ja kääntää opintojen suunnan.

Niin paljon kuin Nora Englantia rakastaakin, niin todelliseen maahan hänellä ei ole mitään halua matkustaa, etenkään siksi, etteivät hänen haaveensa ja kuvitelmansa romutu.

Vähän yllättäen Noran sisko ilmoittaa menevänsä naimisiin englantilaisen aatelismiehen kanssa ja haluavansa Noran morsiusneidokseen.

Perille mahtipontiseen kartanoon saavuttuaan Noralle selviää, että häihin on itse asiassa vielä kuukausi aikaa ja hänen odotetaan osallistuvan järjestelyihin.

Oxfordin yliopistokaupunki, vanhat kirjat ja nuori tutkija saavat Noran tuntemaan olonsa paremmaksi. Kun samaan soppaan lisätään vielä sulhasen kymmenen vuotta sitten mystisesti kadonnut veli ja hurmaava aatelismies, huomaa Nora Englannin vierailunsa olevan sittenkin mielenkiintoinen ja jännittävä seikkailu, kenties vähän liiankin.

Niina Mero on tutkija, jonka väitöskirjan aiheena on nykypäivän romanttinen viihdekirjallisuus. Englantilainen romanssi on selkeästi kirjoitettu tuota taustaa vasten.

Teoksessa on laajasti viittauksia muun muassa John Keatsin runoihin. Yhtä lailla kirjassa ovat mukana niin Percy kuin Mary Shelleykin kuten myös lordi George Byron sekä Edward Trelawny.

Teksti ja kohtaukset ovat niin taiten kirjoitettuja, että selvästi sivistävä sisältö ei tunnu mitenkään irralliselta tai opettavaiselta. Kiinnostuksen se saattaa kuitenkin romantiikan ajan teksteihin ja tekijöihin herättää.

Samalla Englantilainen romanssi kritisoi kioskikirjallisuuden ja muun yltiöromanttisen kirjallisuuden antamaa rakkauskuvaa ja ihmisille syntyviä odotuksia.

Nora voisi olla perinteinen romanttisen kirjallisuuden sankaritar, joka ei halua vakaata parisuhdetta, avioliittoa ja lapsia, mutta yllättäen löytääkin nämä tarpeet itsestään.

Onneksi Mero ei ole lähtenyt sille tielle. Nora ei koe ihmemuutosta, eikä löydä sisältään uinuvaa äitiä ja rouvaa. Nora on modernin maailman nainen, joka tutkailee mennyttä aikaa ja maailmaa nykyaikaisen naisen tavoin. Välillä hyvinkin kyynisesti:

”Romantiikka ei ollut herttaista ja harmitonta, kauniita sanoja ja loppusointuja, vaan se oli vereslihaa, brutaalia ja ennustamatonta kaaosta”.

Englantilainen romanssi on ennen kaikkea kirja kirjallisuudesta ja sukellus romantiikan ajan runouteen ja sen kirjoittajiin.

Teos on lukunautinto, mutta erityisesti se on sitä kirjallisuuden ja Keatsin rakastajille ja viktoriaanisen romantiikan ystäville.

Niina Mero: Englantilainen romanssi. Gummerus 2019. 383 sivua.