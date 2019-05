Mike Pohjola: Benjamin Netanjahu on sotarikollinen

Suomen on lopetettava sotilasyhteistyö Israelin kanssa ja boikotoitava Euroviisuja.

Pääministeri Benjamin Netanjahu ja länsimedia mainostavat mielellään Israelia Lähi-idän ainoana demokratiana. Se ei kuitenkaan ole demokratia, koska maan palestiinalaisilla kansalaisilla ei ole samoja oikeuksia kuin juutalaisilla. Se on etnokratia, jossa yksi etninen ryhmä hallitsee muita. Juutalainen kansakunta ei ole sama kuin Israelin valtio vaan monet juutalaiset vastustavat Israelin apartheid-politiikkaa.

Netanjahu selittää apartheidia, miehitystä ja käynnissä olevaa kansanmurhaa sillä, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Todellisuudessa Israel ei puolusta itseään vaan tappaa miehittämällään alueella olevia siviileitä. Siinä on aika iso ero: jälkimmäinen on sotarikos.

Suomalainen media ja suomalaiset poliitikot mielellään toistavat Israelin propagandaväitteitä puolueettomina faktoina.

Tätä taustaa vasten ei ollut ihme, että kun löydettiin kansanedustajaksi valitun Hussein al-Taeen vanha nettikirjoitus, jossa hän totesi Netanjahun olevan sotarikollinen, oltiin Suomessa pöyristyneitä. (Hänellä oli myös tuomittavia homofobisia, juutalaisvastaisia ja rasistisia kirjoituksia, joista oli syytäkin irtisanoutua.)

Al-Taee joutui televisiossa pyytämään anteeksi Netanjahun kutsumista sotarikolliseksi. Ovatko Israelin sotarikokset jossakin erityissuojelussa? Jos tuore kansanedustaja olisi nuoruudessaan kutsunut George W. Bushia tai Vladimir Putinia sotarikolliseksi, olisiko hän joutunut ripittäytymään koko kansan edessä? Tuskin.

Erityisen oudon asiasta tekee YK:n samana keväänä julkaisema raportti, jossa tutkittiin, miten Israelin armeija oli ampunut Gazassa olleita mielenosoittajia. Raportin mukaan Israelin armeija haavoitti näissä mielenosoituksissa yli 6 100 palestiinalaista, joista 183 kuoli. Korostetaan vielä, että mielenosoittajat olivat Gazan aidatulla alueella ja heidät tappaneet tarkka-ampujat satojen metrien päässä Israelin puolella.

YK paljasti, että uhreihin kuului journalisteja, terveydenhuoltohenkilöitä, lapsia ja vammaisia. Heidät oli mahdollista tähtäimen läpikin tunnistaa sellaisiksi. Murhatuista kolme oli ensihoitajia, kaksi toimittajia ja 32 lapsia.

Nämä ovat sotarikoksia.

Pääministerinä Benjamin Netanjahu on vastuussa sotarikoksista eli sotarikollinen.

Suomi on omalta osaltaan tukemassa Israelin ja Netanjahun sotarikoksia. Hyvin konkreettisella tavalla Suomi on osallinen käydessään kauppaa sotilasvarusteista Israelin kanssa. Puolustusministeri Jussi Niinistö vieläpä iloitsi siitä, että välineistöä on testattu – siis sotarikoksilla.

Suomi osallistuu myös Israelin propagandaan demokraattisesta kulttuurivaltiosta lähettämällä tässä kuussa edustajansa Euroviisuihin. Daruden viisukappale Look Away, ”Katso muualle” ei voisi olla osuvammin nimetty, kun Darude kiinnittää maailman katseen aivan muualle kuin Israelin sotarikoksiin. Siksi Yleisradion on boikotoitava Israelin Euroviisuja.

Seuraavan Suomen hallituksen on lopetettava ase- ja sotavarustekauppa Israelin ja muiden ihmisoikeuksia rikkovien valtioiden kanssa, ja Netanjahu on tuomittava sotarikoksista.

Kirjoittaja on kirjailija, pelisuunnittelija ja yrittäjä.