Köyhyys kasvaa kohisten ja inflaatio jyllää oikeistopresidentin valtakaudella.

”Olen ylpeä siitä, etten äänestänyt häntä”, lukee Orlando Gómezin paidassa. Argentiinalainen taksikuski hankki painatuksen kyllästyttyään kuuntelemaan asiakkaitaan, jotka katuvat tuen antamista nykyiselle presidentille Mauricio Macrille.

Liikemiestaustainen Macri nousi presidentiksi joulukuussa 2015 korostamalla markkinoiden vapautta. Hänen kautensa on katkolla lokakuun lopun vaaleissa, ja Argentiinan talous laahaa pohjamudissa. Macrin aikana inflaatio on kaksinkertaistunut, valuutan arvo romahtanut ja köyhyys lisääntynyt.

Vielä vuoden 2017 parlamenttivaaleissa Macrin keskustaoikeistolainen Cambiemos-puolue menestyi hyvin, mikä lupaili hänelle toista presidenttikautta. Nyt tilanne on mutkistunut.

Köyhien osuus on noussut vuodessa 25:stä 32 prosenttiin.

Kansantuote supistui viime vuonna 2,6 prosenttia, eikä talous ole edelleenkään kohentunut. Huonoja uutisia tulee lähes päivittäin: hinnat nousevat, roskalainojen määrä pankeissa on tuplaantunut ja henkeä kohti laskettu naudanlihan kulutus putosi ensi kerran vuosikymmeniin alle 50 kiloon vuodessa.

Palaako Fernández?

Gómez sanoo asiakasmääränsä puolittuneen kolmen vuoden takaisesta. Hän opastaa kyydittäviään valitsemaan seuraavissa vaaleissa paremmin.

– He äänestivät Macria, koska inhoavat Cristinaa, ja tässä sitä ollaan, hän pohtii.

Gómez viittaa Macrin edeltäjään Cristina Fernándeziin, joka oli vallassa 2007–2015. Hän jatkoi edeltäjänsä ja aviomiehensä, vuonna 2010 kuolleen Néstor Kirchnerin, keskustavasemmistolaista politiikkaa.

Fernándezin kauden loppua leimasivat taantuva talous ja korruptiosyytökset, jotka auttoivat Macrin valtaan. Sen jälkeen Fernández on ollut 11 kertaa oikeudessa ja välttänyt vankilan vain siksi, että hän on senaattori.

Fernández ei ole paljastanut aikeitaan presidentinvaalien suhteen, mutta huononeva taloustilanne on nostanut hänen kannatustaan kyselyissä.

Korotuksia peruttiin

Viime vuodet Argentiina on yrittänyt olla Kansainvälisen valuuttarahaston mallioppilas leikkaamalla julkisia kuluja, mikä johti jopa 800 prosentin hinnankorotuksiin.

Heikkenevä talous ja kannatus pakottivat Macrin kääntämään kelkkansa huhtikuussa. Monien julkisten palveluiden, kännykkämaksujen ja 60 peruselintarvikkeen hinnat jäädytettiin.

Buenos Airesissa peruttiin metrolippujen hinnan kymmenen prosentin nosto. Macri oli perustellut korotuksia sillä, että palveluista on maksettava todellisten kustannusten mukaan. Päätösten perumista hän kuvaa tilapäiseksi hätätoimeksi ja lupaa jatkaa kulujen leikkaamista heti kun pahin on ohi.

– Vuodesta 2016 presidentti on vakuutellut, että pahin on jo ohi, mutta inflaatio vain kiihtyy. Hallitus on menettänyt sijoittajien ja kansalaisten luottamuksen, ja sitä on vaikea saada takaisin, taloustieteilijä Christian Buteler arvioi.

Köyhyys ajaa kadulle

Kansalaisjärjestö nimeltä Puolustakaamme Buenos Airesia laskee, että kaupungissa ja sen ympäristössä suljettiin pelkästään tammikuussa 2 536 yritystä.

Virallisen tilaston mukaan köyhien osuus Argentiinan 44-miljoonaisessa väestössä on noussut vuodessa 25:stä 32 prosenttiin.

– En ole nähnyt tällaista koskaan. Kokonaisia perheitä ja eläkeläisiä asuu kadulla, koska rahat eivät riitä vuokraan. Moni sanoo, että on valittava asunnon ja ruuan välillä, Sumando Voluntades -avustusjärjestön puheenjohtaja Nancy Maldonado kertoo.

Syksyn vaalien asetelmia kuvaa se, että yli puolet sekä Macrin että Fernándezin kannattajista sanoo äänestävänsä tätä vain estääkseen kilpailijan voiton.

