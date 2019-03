Jussi Joentausta

Kevään lähestymisen myötä toiveikkuus Helsingin telakan toiminnan jatkumisesta on vahvistunut.

Arctech Helsinki Shipyardilla eli Helsingin telakalla on jo pitkään jännitetty, löytyykö laivanvalmistuksen turvaavaa ostajaa. Viimeinen laiva on valmistumassa kevään tai alkukesän aikana ja yt-neuvotteluja on käyty kaiken aikaa. Tällä viikolla tilanne on kuitenkin notkahtanut parempaan suuntaan.

– Telakan nykyisen johdon näkemyksenä on että uusi omistaja jatkaisi meidän työsuhteita vanhoina työntekijöinä, kertoo telakan pääluottamusmies Ilpo Haaja.

Mitään vahvistettuja tietoja telakan myynnistä ei vielä ole saatavissa, mutta nyt näyttäisi siltä että uusi omistaja olisi ehkä löytymässä viikkojen kuluessa.

– Mahdollinen uusi omistaja ei olisi talouspakotteiden alla. Siinä mielessä tilanne muuttuisi positiivisemmaksi, Haaja jatkaa.

Helsingin telakan nykyinen omistaja on venäläinen telakkayhtiö OSK eli United Shipbuilding Corporation USC eli Venäjän valtio, minkä vuoksi Yhdysvaltojen Venäjän vastaiset talouspakotteet ovat vaikeuttaneet tuntuvasti telakan toimintaa niin rahoituksen kuin rahaliikenteenkin kautta.

Jopa työntekijöiden palkat maksetaan ulkomailta käsin, koska yksikään pankki ei pakotteiden vuoksi ole suostunut välittämään palkkoja.

Pitkät yt-neuvottelut

Telakalla on käyty yt-neuvotteluja koko viime vuosi ja niitä on jatkettu tänä keväänä kahden viikon välein.

– Yt-lain mukaan neuvotteluja ei olisi ollut pakko käydä kuin kuusi viikkoa, mutta ammattiosaston neuvottelukunta koki hyväksi neuvottelujen jatkamisen, jotta saamme tietoa tilanteesta koko ajan, Haaja kertoo.

Viime vuoden yt-neuvottelut lopetettiin joulukuussa ja lomautukset aloitettiin. Nyt telakan koko henkilöstöstä, noin 400 palkansaajasta on lomautettuna noin 100. Telakalla on omia työntekijöitä noin 230, joista lomautettuna on alle 80.

– Osan lomautus on päivän tai muutaman päivän viikossa. Kokoaikaisesti toistaiseksi lomautettuja on noin 10 ja muutama on jäänyt vanhuuseläkkeelle, Haaja kertoo.

Hän kertoo, että suuri määrä työntekijöistä, varsinkin nuorimmista, on lähtenyt pois. Vielä viime vuonna telakalla työskenteli 600-700 työntekijää. Parhaimmillaan telakka työllisti noin 1300 työntekijää alihankkijat mukaan luettuna.

Nykyisen omistajan viimeiseksi Helsingin telakan rakennustyöksi jäävä tankkeri koeajetaan lähiaikoina ja luovutetaan kevään tai alkukesän aikana.

Joulukuussa telakan toimitusjohtajaa vaihdettiin. Esko Mustamäen tilalle tuli Evgeniy Kholodov.

Toivottavasti vaihtuu nopeasti

Haaja toivoo, että omistaja vaihtuisi mahdollisimman nopeasti, sillä uuden työn alkaminen vie aikaa.

– Varsinainen rakentamisen käynnistyminen uuden omistajan kanssa voi viedä jopa vuoden.

Tulevaisuuttaan pohtiessaan työntekijät ovat olleen huolissaan siitä, että vaikka uusi omistaja löytyisi, töitä tehtäisiin jatkossa ns. ”raumalaisella mallilla” eli ilman omia työntekijöitä.

– Tämä pelkotila meillä on ollut, Haaja sanoo. Nyt tulevaisuus näyttäisi kuitenkin paremmalta tässä suhteessa.

Telakan pelastustehtäviä on Suomen valtion näkökulmasta vaikeuttanut se, että nykyinen omistaja on Venäjän valtio.

– Jos omistaja olisi yksityinen, tilanne olisi toinen. Silloin olisi ollut helpompi ajatella valtion toimia kuten Turussa, jossa valtion rooli oli merkittävä, Haaja sanoo.

Hänen mielestään valtion apua voidaan pyytää siinä tapauksessa, että kaikesta huolimatta kävisi niin huonosti, että OSK lopettaisi telakan.

– Telakan korkealaatuista jäänmurto-osaamista ei ole syytä hukata. Täällä on tehty yli 60 prosenttia maailman kaikista jäänmurtajista, Haaja sanoo.