Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

”Irtisanomiset vaihtuneet pulaan työvoimasta”.

Palkansaajien yleinen ilmapiiri on toiveikas, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tuoreessa Työolobarometri 2018:n ennakkotiedoissa.

Toimitusministeristön työministeri Jari Lindström (sin) luonnehtii palkansaajien näkemystä työmarkkinoista valoisaksi. Hän arvioi viime vuosien hyvän työllisyyskehityksen heijastuvan muuhunkin työelämään.

– Irtisanomiset ovat vaihtuneet pulaan osaavista työntekijöistä, Lindström toteaa.

Kyselyyn vastanneiden luottamus työn löytymiseen on vahvaa. 43 prosenttia palkansaajista uskoo löytävänsä uuden ammattiaan ja työkokemustaan vastaavan työn työttömyyden yllättäessä. Jopa yli 55-vuotiailla usko uuden työn löytymiseen on kasvanut. Kuusi palkansaajaa sadasta on varma, ettei löytäisi uutta työtä.

Yksityisen sektorin palkansaajat raportoivat henkilöstölisäyksistä työpaikoillaan. Julkisen sektorin palkansaajien mukaan työvoiman määrä pysyy lähes entisellään.

Hitsareita Unkarista



Erityisesti metallialan yritykset ovat vailla osaavaa työvoimaa. Lindström kertoo, että työvoimapulasta kärsiville yrityksille on etsitty työntekijöitä myös maan ulkopuolelta.

– Eräs yritys toi päteviä hitsareita Unkarista. Koodareita on haettu Etelä-Koreasta.

Myös hoitoalalle tarvitaan tulevaisuudessa tuhansia työntekijöitä lisää.

Lindströmin mukaan kotimaiset yritykset palkkaisivat työntekijöitä mielellään Suomesta. Vaikka ulkomaista työvoimaa houkutellaankin maahan, se ei hänen mukaansa tarkoita, että yritykset haluaisivat halpatyövoimaa, vaan työvoimaa tarvitaan kipeästi ”tässä ja nyt”.

Lindström uskoo, että edellisen työministerin Lauri Ihalaisen (sd) käynnistämän Työelämä 2020 -hankkeen tulokset alkavat näkyä työpaikoilla. Työelämää on kuitenkin kehitettävä edelleen.

– Työelämän parannuksista johtuva tuloksen kohentaminen ja tuotannon nousu näkyvät viiveellä.