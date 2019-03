Lehtikuva/Roni Rekomaa

Vake Oy Valtion Kehitysrahasto Vake Oy voi perustaa, omistaa, hallinnoida ja kehittää toisia osakeyhtiöitä sekä luovuttaa tai hankkia niiden osakkeita. Yhtiö perustettiin vuonna 2016 ja sen toiminta alkoi 2018. Toiminta on rahoitettu siirtämällä valtion omistuksia Vaken pääomaksi. Omistusten myynnistä päättää valtioneuvosto. Vaken taseessa oli vuodenvaihteessa 1,8 miljardia euroa. Valtaosa yhtiön pääomasta on Nesteen osakkeita. Omistusosuudet eri yhtiöissä ovat seuraavat: 8,3 prosenttia Neste Oy:n osakkeista, 49,9 prosenttia Posti Groupin osakkeista, 36,2 prosenttia Altian osakkeista ja 100 prosenttia Nordic Morning Oy:n osakkeista. Lisäksi Vakelle siirretään omistuksia Kemijoki Oy:stä ja Arctia Oy:stä. ILMOITUS Vaken toimitusjohtajana on Taneli Tikka. Lisäksi Vakessa työskentelee kuusi muuta henkilöä.

Vahva usko Suomen mahdollisuuksiin tekoäly-bisneksessä.

Valtion kehitysrahaa on luvassa rohkeille avauksille, jotka suuntaavat uusiin tuotteisiin ja uusille markkinoille. Tällä hetkellä apua saa tekoälyn innovaatioihin, jos ne koskevat terveydenhuoltoalaa.

Viime vuoden alussa toimintansa aloittanut valtion sijoitus- ja kehitysyhtiö Vake Oy raotti maanantaina verhoa, mitä kaikkea yhtiö aikoo tehdä.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen painotti, että Vake on ennen muuta kehitysyhtiö. Hän lupasi, että kehitysrahaa löytyy jaettavaksi jopa 100 miljoonaa euroa vuodessa, jos sopivat kohteet löytyvät.

Summa on merkittävä Suomen kokoiselle kansantaloudelle. Kuitenkin esimerkiksi Saksa on ilmoittanut käyttävänsä tekoälyn kehittämis- ja investointihankkeisiin 3 000 miljoonaa euroa.

Suomen ongelma ovat Karhisen mukaan liian pienet pääomat uusiin investointeihin. Vaken myötä tähän odotetaan parannusta, sillä se pystyy sijoittamaan kehitysrahaa pitkäjänteisesti. Ehtona on, että kehityshankkeissa on yhdistettävä julkisen sektorin tekoäly-kenttää ja datavarantoja sekä yksityistä sektoria.

Tilaisuudessa ei kerrottu tarkemmin, millä aikataululla Vake odottaa kehityssijoituksistaan tuloksia.

Suomeen on saatava osaajia



Suomen etuna kehittämishankkeissa on Vaken mukaan b to b -ajattelu, eli meillä osataan tarjota palveluja yritykseltä toiselle. Lisäksi toimintatapamme on nopea ja matalaportainen toisin kuin monissa Euroopan maissakin.

Ongelmana on osaajien ja investointien karkaaminen muualle. Kilpailun kovuus on yllättänyt jo monet yritykset, sillä osaajat siirtyvät Suomesta ja muualta Euroopasta mm. Yhdysvaltoihin.

Osaajien houkuttelemiseksi Suomen tulisi käyttää positiivis-aggressiivista markkinointia. Luonto, perhekeskeisyys, korkea koulutus ja vakaa yhteiskunta ovat hyviä valttikortteja maailmalla, Karhinen luetteli.

EU:n ja Suomen tekoälytyöryhmän puheenjohtaja Pekka Ala-Pietilä muistutti, että työpaikkojen määrä kasvaa digitalisaation avulla nopeammin kuin nykykehityksellä. Sen myötä työllisyystavoitetta voidaan nostaa selvästi.

Tekoälystä tulee kansallisia aarteita?



Tekoälyn hyödyntämisessä on isoja ongelmia, sillä esimerkiksi Yhdysvallat on ilmoittanut, että keksintöjen maastaviennissä noudatetaan yhtä tiukkaa kriteeristöä kuin asekaupoissa. Huipputuotteita ei mielellään annetta muille.

Ranskassa valtio on kieltänyt myymästä tekoäly-yhtiöitä ulkomaiseen omistukseen ilman valtion lupaa.

Iso-Britanniassa valtio rahoittaa tuhannen tekoäly-tohtorin ja 8 000 erityisopettajien palkkaamisen.

Suomessa ollaan Vaken mukaan muita edellä tekoälyn etiikan tutkimisessa. Varsinainen linja tekoälyn hyödyntämisessä on vielä auki.