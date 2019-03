Lehtikuva/Axel Heimken

Myös Suomessa nuoret eri puolilla Suomea haluavat ottaa kantaa vahvemman ilmastopolitiikan puolesta lakkoilemalla. Seuraava koululakko on perjantaina 15.3. globaalina koululaisten ilmastolakkopäivänä. Suomen Lukiolaisten Liitto (SLL) kannustaa lukiolaisia osallistumaan lakkoon.

– Laki on tietysti selvä: opiskelijan on osallistuttava opetukseen, ellei ole saanut siitä vapautusta. Varsinaista lakko-oikeutta opiskelijoilla ei siis ole. Katson kuitenkin, että ilmastolakkoon osallistuminen toteuttaa opetussuunnitelmaa. Tavoitteenahan on, että lukio antaa eväitä aktiiviseen kansalaisuuteen ja kestävään elämäntapaan, SLL:n puheenjohtaja Roosa Pajunen toteaa.

SLL toivoo, että asiasta käydään hyvää ja rakentavaa keskustelua lukioissa tällä viikolla: miten yhteiskunta toimii, miten siihen voi vaikuttaa, mikä merkitys on omilla toimilla ja toisaalta poliittisella päätöksenteolla.

– Meillä on käsissämme mahdollisuus hyvin konkreettisella tavalla tukea nuorten toimia myönteisen muutoksen puolesta. Monille tämä voi olla ensimmäinen kokemus kansalaisvaikuttamisesta. Toivon lukioilta joustavuutta niin, että ilmastolakko voidaan katsoa hyväksytyksi syyksi poissaololle, Pajunen sanoo.

Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta on kasvanut jyrkästi. Vuoden 2008 Nuorisobarometrissa noin 40 prosenttia vastaajista kertoi kokevansa melko tai erittäin paljon epävarmuutta ja turvattomuutta ihmisestä johtuvasta ilmastonmuutoksesta. Huomenna tiistaina julkaistavan tuoreimman barometrin ennakkotietojen mukaan vastaava luku oli viime vuonna lähes 70 prosenttia. Viime aikoina tämä huoli on myös johtanut toimiin.