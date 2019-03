Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Perjantaina kaatui sote-uudistus ja hallitus.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) pakoilee vastuutaan sote-uudistuksen kaatumisesta, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.. Sipilä kritisoi eduskuntaa hitaudesta lauantaina Ylen Ykkösaamu-ohjelman haastattelussa

– Hidastelupuheillaan Sipilä pakoilee poliittista vastuuta soten kaatumisesta. Sote kaatui siihen, että se oli Suomen perustuslain vastainen. Näin laajaa terveydenhuollon yksityistämistä ei vain ollut mahdollista sovittaa kansalaisten yhtäläisiä oikeuksia turvaavan perustuslain kanssa, Andersson huomauttaa tiedotteessaan.

Perustuslakivaliokunnan lista vaadittavista korjauksista perjantaina eronneen hallituksen sote-uudistukseen oli pitkä. Suurin syy kaatumiseen oli se, että hallitus ajoi jääräpäisesti sote-palveluiden täyttä avaamista yksityisille terveysyhtiöille.

Näin ollen eduskuntavaalien jälkeen koottavalla hallituksella on Anderssonin mukaan hyvä mahdollisuus tehdä vaadittava uudistus. Kaikki puolueet ovat yksimielisiä siitä, että sote-uudistukselle on tarve.

– Kun seuraava hallitus aloittaa soten valmistelun, on sillä hyvät edellytykset saada työ valmiiksi, kunhan yksityistämisvimma ei aja soten alkuperäisten tavoitteen, terveyserojen kaventamien edelle, Andersson sanoo.

ILMOITUS

Eduskuntavaalit järjestetään viiden viikon päästä 14. huhtikuuta.

Vasemmistoliiton tavoitteet

Lauantaisessa tiedotteessa vasemmistoliitto sanoo puolueen olevan valmis lähtemään rakentamaan sote-uudistusta muiden puolueiden kanssa. Vasemmistoliitto ehdottaa useampaa reunaehtoa työn perustaksi. Reunaehdot ja tavoitteet on lueteltu alla kokonaisuudessaan.

• Terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen on palautettava sote-uudistuksen päätavoitteeksi. Kun seuraava hallitus aloittaa sote-uudistuksen valmistelun, työtä on arvioitava nimenomaan tästä näkökulmasta.

• Kaikki eduskuntapuolueet kokoontuvat sopimaan siitä, miten maakuntien valmisteluelinten rahoitus turvataan siirtymävaiheen ajaksi. On syytä turvata valmistelutyön jatko eduskuntavaalien yli, kunnes on selvyys tulevan sote-mallin suuntaviivoista.

• Neuvottelut käydään kansan valitsemien edustajien ja virkamiesten voimin. Terveysyritysten lobbarit on saatava pois neuvottelupöydästä.

• Terveydenhuollon tasa-arvoa on parannettava hoitotakuulla: vasemmistoliiton esitys hoitotakuuksi on, että lääkäriin on päästävä aina viikossa ja maksutta.

• Vanhusten, vammaisten ja mielenterveysongelmissa olevien tasa-arvoa on parannettava takuulla riittävien hoitajamitoitusten ja palvelujen saatavuuden turvaamisesta.

• Asiakasmaksulainsäädännön ja lääkkeiden sairausvakuutuskorvausjärjestelmä uudistaminen on valmisteltava osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Tavoite terveyserojen kaventamisesta ei ole mahdollista toteuttaa mikäli asiakasmaksuja ei oteta osaksi tarkastelua.

• Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja tuottamisesta on siirrettävä kuntia laajemmille itsehallinto-alueille. Maakuntahallinto on yksi vaihtoehto hallintorakenteeksi, tärkeintä on kuitenkin että perustuslain edellytykset ja itsehallinto toteutuu, muun muassa riittävän rahoituksen ja verotusoikeuden turvin.

• Palveluiden kehittämisessä on asetettava tavoitteeksi vanhustenhuollon resurssien parantaminen, sekä perusterveydenhuollon kehittäminen. Vuoden 2020 valtion budjetissa aloitetaan tuntuvien rahallisten ja henkilöresussien lisääminen terveyskeskusvastaanottotoimintaan, kotihoitoon ja palveluasumiseen ohjataan lisää resursseja.

• Nykyisen terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain olemassa olevia valinnanvapaussäädöksiä täydennetään ja vahvistetaan sosiaalihuollon asiakkaiden ja terveydenhuollon potilaiden itsemääräämisoikeutta sekä osallisuutta heitä koskevassa päätöksenteossa.

• Sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehitetään niin, että julkinen sektori on sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta ohjaavassa asemassa hyödyntäen yksityisiä järjestöjä, osuuskuntia, säätiöitä ja yrityksiä palvelujärjestelmän täydentämiseksi.

• Tehdään selvitys voitontavoittelun rajoittamisesta julkisesti rahoitetuissa hyvinvointipalveluissa ja lisätään valvonnan valtuuksia ja resursseja.

• Luodaan edellytykset kohtuuttoman voitontavoittelun rajoittamisesta julkisesti rahoitetuissa hyvinvointipalveluissa.

Lue lisää: Vasemmistoliitto: Sipilän ero epätoivoinen temppu – Pekonen sote-uudistuksesta: Törmäsi perustuslakiin monta kertaa, muutoksia ei tehty vain seliteltiin

”Outo farssi, mitä järkeä?” – näin hallituksen eroa kommentoitiin tuoreeltaan