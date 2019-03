Liisa Takala

Liittojohtaja muistuttaa vuosikausien sote-epävarmuudesta: ”Työntekijöiden jaksaminen on ollut koetuksella”

JUKO vaatii ulkoistamisia kuriin seuraavassa sote-uudistuksessa.

JUKOn mielestä ratkaisijan rooli on nyt kunnilla, kun soteuudistus on kaatunut.

– Soten seuraavaa vaihetta ei voida jäädä enää odottamaan, vaan kuntien on itse otettava ohjat uudistustyössä, sanoo Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn toiminnanjohtaja Maria Löfgren.

Järjestön puheenjohtaja Olli Luukkainen puolestaan korostaa, että muutoksessa on ulkoistamishuuman sijaan hyödynnettävä kuntien oman henkilöstön tietoa ja osaamista.

Työntekijöiden jaksaminen on ollut koetuksella.

– Sote-ratkaisuissa pitää välttää harkitsemattomia ulkoistamisia ja yksityistämisiä. Myös jo käynnissä olevat ulkoistusprosessit esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla on vietävä eteenpäin yhteistyössä ja henkilöstöä kuunnellen, Luukkainen sanoo.

Vuosien epävarmuus kuormittaa

Löfgren korostaa, että ratkaisujen valmisteleminen yhdessä kuntien sote-alan henkilöstön kanssa on olennaista, jotta palvelujen uudenlainen kehittäminen vihdoin onnistuu, kustannustehokkuus toteutuu ja jotta henkilöstö saa mahdollisuuden tehdä työtään kunnolla.

Sote- ja maakuntauudistuksessa vuosikausia jatkunut epävarmuus on kuormittanut henkilöstöä.

– Työntekijöiden jaksaminen on ollut koetuksella, eivätkä työehdot ole kehittyneet riittävästi. Epävarmuus on heijastunut myös kehittämistyöhön. Se on ollut kunnissa koko lailla jäissä, eikä henkilöstöresursseja ole saatu ajan tasalle, Löfgren sanoo.

Kunta-alan sopimuksia

sovellettava myös ulkoistamisissa

Löfgren korostaa, että sote-uudistuksissa täytyy turvata henkilöstön asema. Esimerkiksi ulkoistamiseen päädyttäessä on nykyisille kunta-alan sopijapuolille taattava mahdollisuus neuvotella henkilöstön työehdoista.

– Edellytämme, että ulkoistamisissa sovelletaan nykyisiä kunta-alan sopimuksia, kunnes tulevaisuuden sopimusjärjestelmä sekä sen sopijapuolet ja sopimusehdot on neuvoteltu.