Oppositio on koko vaalikauden tarjonnut hallitukselle sote-uudistuksen parlamentaarista valmistelua.

Marraskuussa 2015 solmittu lehmänkauppa kokoomuksen ja keskustan välillä koitui lopulta sote-uudistuksen kohtaloksi. Tuolloin pääministeri Juha Sipilä (kesk.) ja silloinen valtiovarainministeri Alexander Stubb sopivat, että kokoomus saa sote-uudistuksessa palveluiden avaamisen markkinoilla ja keskusta puolestaan 18 maakuntaa.

– Tätä on yritetty viedä eteenpäin siitä huolimatta, että se on törmännyt perustuslakivaliokunnan seinään moneen kertaan. Ei ole otettu huomautuksista opiksi, vaan hallitus on jääräpäisesti vienyt tätä eteenpäin, tiivisti vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen.

Pekonen on tämän vaalikauden ajan vääntänyt uudistuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Hallituksen ilmoitusta uudistuksen kaatumisesta on odotettu kauan, Pekonen sanoo.

– Olen huojentunut, että esitys ei tällaisena mennyt eteenpäin, koska asiantuntijakuulemistenkin mukaan tämä ei olisi vastannut hallituksen itse aikoinaan sote-uudistukselle asettamiin tavoitteisiin, jotka meistäkin olivat hyviä.

Hallitus on sen sijaan yrittänyt väkisin runnoa esitystä läpi. Perustuslakivaliokunnan edellyttämiä muutoksia on Pekosen mukaan vain selitelty eikä korjattu. Konkreettiset toimet ovat puuttuneet.

Sote on tehtävä

Kaikille eduskuntapuolueille on selvää, että sote-uudistus on ensi vaalikaudella tehtävä. Avain siihen on parlamentaarinen valmistelu eli kaikki eduskuntapuolueet osallistuvat siihen, Pekonen sanoo. Tälle hallitukselle parlamentaarinen valmistelu ei sopinut.

Pekonen toisti jälleen kerran, että valmistelua ei tarvitse aloittaa puhtaalta pöydältä toisin kuin hallitus on yrittänyt varoittaa.

– Me kaikki tiedämme, että sote-palvelut tarvitsevat ne niin sanotut laajemmat hartiat. Maakunnissa on tehty hyvää työtä. Pidän erityisen tärkeänä, että tämä nyt jatkava toimitusministeristö varmistaa maakunnissa rahoituksen olevan sellaisen, että jo hyvää tehtyä työtä ei tarvitse vetää vessasta alas viemäriin.

Pekonen uskoo, että ensi vaalikaudella uudistus voidaan viedä nopeasti läpi. Se edellyttää, että uudistuksesta poistetaan markkinaehtoisuus.

– Perustuslakivaliokunnan tarkastelu osoittaa, että sote-palvelut eivät voi toimia markkinoiden ehdoilla.

Suomalainen järjestelmä pystyy edelleen tekemään isoja uudistuksia, Pekonen sanoo. Tällä vaalikaudella on hänen mukaansa nähty, että demokratia toimii.

– Suuriin uudistuksiin kyetään varmasti, mutta kun tehdään näin valtavan kokoluokan uudistuksia, silloin on tärkeätä, että niitä tehdään parlamentaarisesti. Silloin pohja uudistukselle on mahdollisimman vakaa ja yhtenäinen.

Epätoivoinen temppu

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä puolestaan katsoo yhteisessä tiedotteessaan, että Sipilän eroilmoitus on epätoivoinen temppu.

– Pääministeri Sipilä on useamman kerran kuluneen vaalikauden aikana uhannut erolla ja hallituksen hajottamisella. Valitettavasti hän on jättänyt kerta toisensa jälkeen kävelemättä Mäntyniemeen tai tehnyt U-käännöksen, tiedotteessa sanotaan.

Sipilä ilmoitti perjantaina tiedotustilaisuudessaan, että kutsuu kaikki eduskuntapuolueet koolle keskustelemaan sote-uudistuksesta.

– Tätä Vasemmistoliiton eduskuntatyhmä ja muu oppositio on esittänyt pääministeri Sipilälle koko vaalikauden ajan, tiedotteessa huomautetaan hieman vahingoniloisesti.

