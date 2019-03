Lehtikuva/Kimmo Mäntylä

Sote-kuntayhtymiin tuhat lääkäriä, tuhat terveyden- ja sairaanhoitajaa sekä tuhat sosiaalityöntekijää tai sosiaaliohjaajaa, esittää valmistelussa vuodesta 2005 mukana ollut ex-kansanedustaja.

Sote olisi voitu pelastaa eduskunnassa palaamalla uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin, sanoo Pohjois-Pohjanmaan sote-maakuntavalmistelun poliittisen seurantaryhmään tammikuun loppuun kuulunut ex-kansanedustaja Anne Huotari. Tällöin valmistelusta olisi poistettu valinnanvapausmalli.

– Mielestäni sote kaatui markkinamallin riskeihin perustuslakivaliokunnassa ja siksi uuden soten tulee perustua julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin ja maakunnallinen toimija voi tarvittaessa ostaa tai hankkia palveluja järjestö- ja yritystoimijoilta.

Huotari on sote-veteraani. Ennen maakunnallista valmisteluryhmää hän on ollut uudistuksen eri vaiheissa mukana sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä perustuslakivaliokunnan jäsenenä 1997–2007. Nyt hän on myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston puheenjohtaja.

Sote-valmistelua on työstetty vuoden 2005 Paras-laista lähtien.

Huotari esittää kahdeksaa askelta, joilla uudistus voitaisiin vihdoin vielä maaliin. Ne ovat seuraavat:

1. Mahdollisimman pian perustetaan valtakunnallinen, parlamentaarinen valmisteluryhmä, jossa tunnustellaan jo ennen hallitusneuvotteluja yhteisiä näkemyksiä uuden sote-uudistuksen eteenpäin viemiseksi.

2. Hallitusneuvotteluissa luodaan näiden valmistelujen pohjalta reunaehdot soten jatkovalmistelulle.

3. Hallitusohjelmaan kirjataan myös maakunnallisesta valmistelusta seuraavat asiat: Hyödynnetään nykyisessä valmistelussa syntyneet tiedot. Perustetaan poliittisesti kattava työryhmä, joka ohjaa valmistelua ja virkamiehet toimivat valmistelussa poliittisen ohjauksen mukaisesti. Merkittävät maakunnalliset tahot, kuten sosiaalialan kehittämiskeskukset ja sote-järjestöt otetaan mukaan valmisteluun. Valmistelua toteutetaan avoimesti.

4. Uuden soten rahoituksesta käydään uusin perustein neuvottelut parlamentaarisessa työryhmässä.

5. Hallitusohjelmassa päätetään erillisrahoituksesta, jolla voidaan palkata nykyisiin maakunnallisiin sote-kuntayhtymiin tuhat lääkäriä, tuhat terveyden- ja sairaanhoitajia sekä tuhat sosiaalityöntekijää tai sosiaaliohjaajaa. Tämä maksaisi 250 miljoonaa euroa.

6. Hallitus sopii, että erillisrahoitus voidaan myöntää myös kunnille, jotka lähtevät maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmisteluun mukaan. Näin kannustetaan kuntia mukaan sote-kuntayhtymiin.

7. Sote-uudistus toteutetaan pienin askelin. Jo valmiina olevat maakunnalliset sote-kuntayhtymät voivat aloittaa uuden sote-mallin ensimmäiseksi pilottirahoituksella. Ne maakunnat, joissa ei ole maakunnallisia sote-kuntayhtymiä, aloittaisivat maakunnallisen soten valmistelun pikaisesti ja tulisivat pilottisote-kuntayhtymien kokemusten perusteella uuteen sote-mallin mukaan.

8. Hallitus tekee nykyistä tiukemman rajoituslain, jolla estetään kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluiden ulkoistukset.