”Isojen reformien tekeminen ei ole mahdollista ilman laajaa, parlamentaarista valmistelua.”

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys patistaa eduskuntapuolueita päättämään nyt sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen valmistelun jatkosta. Päätettävänä ovat laajemmat sote-alueet eli leveämmät hartiat, integraatio eli sujuvat palveluketjut ja valinnanvapauttakin voidaan edistää harkitusti.

SOSTE on pahoillaan, ettei eduskunnassa kyetty tekemään edes riisuttua versiota sotesta ja päättämään asian etenemisestä. Hallituskauden sotenäytelmä osoittaa, että Suomessa isojen reformien tekeminen ei ole mahdollista ilman laajaa, parlamentaarista valmistelua.

– Valmistelussa jäi liian vähälle huomiolle, että nykyjärjestelmä tuskin kestäisi perustuslainmukaisuustulkintaa. Tästä on kuitenkin päästävä karttuneen tiedon ja kokemuksen pohjalta eteenpäin mahdollisimman nopeasti, toteaa SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi.

SOSTEn mielestä nyt tarvitaan kaikkien puolueiden yhteinen istunto, jossa asian askelmerkeistä ja valmistelun jatkosta päätetään.

Leveämmät hartiat tarvitaan



Aluepohjainen sote-malli edennee järjestön mukaan lakien kohtalosta riippumatta eri puolilla Suomea. Valmistelua alueilla on syytä jatkaa ja sille on turvattava edellytykset. Palveluiden yhdenvertaisuuden kannalta sosiaali- ja terveyspalvelut tarvitsevat leveämmät hartiat.

Peruspalveluiden, hoidon ja hoivan kehittämistä on jatkettava koko ajan. Palveluketjut on turvattava tulevassa uudistuksessa. Perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon kytköstä on pystyttävä vahvistamaan esimerkiksi tuomalla sosiaalihuollon palveluita ja perusterveydenhuollon palveluita saman katon alle.

Valinnanvapautta harkiten



SOSTEn mukaan asiakasseteleillä ja henkilökohtaisen budjetilla voidaan harkiten edistää asiakkaan valinnanvapautta. Suomessa tarvitaan edelleen myös yksityisiä ja kolmannen sektorin toimijoita tuottamaan palveluita, mutta julkisella vallalla on aina oltava ensisijainen vastuu.

– Ensi vaalikaudella on keskityttävä sosiaali- ja terveyspalveluihin, ei muihin tehtäviin. Ensin rakenteesta ja sitten rahoitusratkaisuista päättäminen on edelleen hyvä etenemistapa. Tällä hallituskaudella yritetty sosiaali- ja terveyspalvelurakenteen sekä maakuntarakenteen muuttaminen oli kuitenkin liian monimutkainen vyyhti ratkaistavaksi, huomauttaa SOSTEn erityisasiantuntija Päivi Kiiskinen.

SOSTE ennakoi seuraavalle hallituskaudelle valtavaa työtä. Suomessa tarvitaan sekä sote-uudistus että sosiaaliturva- eli sotu-uudistus. Sosiaali- ja terveyspalvelurakenneuudistus on ratkaistava ensi kaudella ja sotu-uudistus on laitettava alulle.