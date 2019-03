Lehtikuva/Vesa Moilanen

SDP haluaa nopeasti parlamentaariselle polulle.

Oppositiossa pidettiin hallituksen eroilmoitusta luonnollisena sen jälkeen, kun sen suurin uudistus on kaatunut.

– Liian laaja markkinaehtoisuus, liian tiukka aikataulu ja perustuslailliset ristiriidat. Toivoisin, että kaikki puolueet pystyisivät mahdollisimman nopeasti kokoontumaan ja sopimaan, miten tästä eteenpäin jatketaan, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson arvioi.

Anderssonin mukaan huhtikuussa käydään muutosvaalit.

SDP vaati, että työtä sote-uudistuksen eteen jatketaan aidossa ja osapuolia kunnioittavassa yhteistyössä, perustuslakia noudattaen.

Demarien mielestä hallituksen sote-uudistus kaatui omaan mahdottomuuteensa. Epäonnistumisen taustalla on kokoomuksen ja keskustan poliittinen sopimus, jossa kokoomukselle luvattiin soten markkinamalli ja keskustalle maakunnat.

”Tämä oli ratkaiseva virhe hallituksen toiminnassa. Ihmisten tarpeet jäivät markkinoiden ja valtapelin jalkoihin. Hallitus ei neljään vuoteen pystynyt tekemään perustuslain mukaista sote-uudistusta”, SDP tiedotti aamulla.

SDP ei hyväksy markkinavetoista sote-uudistusta. Se vaatii nyt nopeassa parlamentaarisessa valmistelussa sovittavaksi polusta, jolla uudistuksen alkuperäiset tavoitteet voidaan toteuttaa.

Sote-uudistuksen valmistelussa on ympäri Suomea tehty hyvää työtä, jota on hyödynnettävä tulevankin valmistelun pohjana. Alueellisen valmistelurahoituksen jatkuvuus on turvattava kaikissa tilanteissa. Lisäksi kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista on jatkettava, kunnes sote-uudistus on tullut voimaan, demarit katsovat.

”Sote jää seuraavalle hallitukselle”



Vihreiden puheenjohtajan Pekka Haaviston mukaan sote-uudistuksen toteuttaminen jää nyt seuraavan hallituksen tehtäväksi.

– Tämä on hallitukselta ymmärrettävä ratkaisu, kun sen suurin hanke päättyy epäonnistumiseen. Hallituksen sote-mallin ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään ja niistä on eduskuntakäsittelyssä varoitettu. Pohjimmiltaan uudistus kaatuu nyt hallituksen kyvyttömyyteen korjata moneen kertaan todettuja ongelmia, Haavisto sanoo.

Hänen mielestään päätöksentekojärjestelmä on näyttänyt tässä kestävyytensä. Eduskunnasta ei voi juoksuttaa läpi perustuslain kannalta kyseenalaista mallia, joka vaarantaa suomalaisten palvelut ja perusoikeudet.

Seuraavan hallituksen on tartuttava sote-uudistukseen ripeästi, Haavisto vaatii. Uudistuksen valmistelun pohjaksi puolueiden olisi syytä kokoontua miettimään yhdessä seuraavia askeleita.

– Olemme esittäneet parlamentaarista valmistelua pitkin tätä vaalikautta ja sen avulla soten kaataneet ongelmat olisi ehkä voitu välttää. Esitän, että puolueet kokoontuvat yhteen vielä ennen vaaleja käymään yhdessä läpi sote-uudistuksen seuraavia askeleita. Uudistuksen tarpeesta vallitsee kuitenkin laaja yhteisymmärrys. Tämän hallituskauden virheistä voidaan ottaa opiksi ja välttää ne tulevaisuudessa-

Haaviston mukaan suuri osa ympäri maata tehdystä valmistelutyöstä voidaan hyödyntää myös jatkossa. Sote-palvelut on järkevää siirtää leveämmille hartioille. Ensi vaiheessa tulisi keskittyä pelkästään sote-palveluiden siirtoon maakunnille ja arvioida maakuntien muut mahdolliset tehtävät vasta myöhemmin.

– Ongelmien ytimessä kerran toisensa jälkeen ollut markkinamalli on vihdoin hylättävä ja vietävä uudistus maaliin eduskuntapuolueiden suuren enemmistön jakamien tavoitteiden pohjalta. Käydään työhön, Haavisto sanoo.

Avoimia kohtia liikaa



Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoo hallituksen epäonnistuneen, koska se luopui sote-uudistuksen alkuperäisistä tavoitteista.

– Kristillisdemokraatit nostivat useassa vaiheessa esille hallituksen esityksen ongelmakohdat. Vihdoin hallitus joutui myöntämään tosiasiat. Virhe tapahtui siinä vaiheessa, kun soten alkuperäisistä tavoitteista luovuttiin ja mukaan tuli maakuntarakenne sekä ongelmallinen valinnanvapausmalli. Tosiasioitten tunnustaminen johti hallituksen eroon.

Perussuomalaisten Arja Juvosen mukaan ratkaisemattomia kysymyksiä oli noin 50.

– Esiin on noussut kysymykset soten rahoituksen, maakuntien liikelaitosten palveluvelvoitteen, notifikaation, profiloinnin eli tietosuojan ja kuntien omaisuusjärjestelyjen ja kunnille maksettavien korvausten sekä terveyspalveluiden valvontaa koskevien säännösten osalta. Kaikkiaan korjattavia tai täsmennystä vaativia kohtia on yli 50 kappaletta.

– Näistä valtiosääntöoikeudellisesti sitovia ponsia eli korvausvaatimuksia jotka sosiaali- ja terveysvaliokunnan on otettava huomioon, on yhteensä 20. Eduskuntakausi päättyy ja aika loppuu. On aika laittaa uudistus telakalle ja valmistella se huolellisesti uudelleen.