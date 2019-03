Sote-uudistus on todellisuudessa jo kaatunut, kirjoittaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson Twitterissä. Anderssonin mukaan kaikki tietävät asian, mutta pääministeripuolueelle sen tunnustaminen on liian vaikea paikka.

– Nyt vaan odotetaan sitä, kuka hallituksessa tulee olemaan se henkilö, jossa on johtajuutta tarpeeksi lopettaa tämä farssi, Andersson paukuttaa viestissään.

— Li Andersson (@liandersson) 7. maaliskuuta 2019