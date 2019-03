Jussi Joentausta

Vuokralaiset ry haluaa nostaa keskusteluun elämänlaatuun liittyvät seikat.

Asuntopolitiikka täytyy tehdä asukkaan näkökulmasta ja varmistaa, että loputtomalle asumiskustannusten nousulle tulee stoppi. Samalla on ymmärrettävä, että ahtaasti asuminen ei ole arvo, sanotaan Vuokralaiset ry:stä.

Järjestö korostaa, että perheen ja työn yhteensovittamisessa on kyse myös asumisesta.

– Yhteiskunnan kannalta on pitkällä tähtäimellä epäedullista, jos perheiden tilannetta ei oteta huomioon. Jo nyt syntyvyys on todella matalalla ja esimerkiksi Väestöliiton perhebarometrissa on selkeästi tuotu esiin, että asumisen kalleus on yksi tärkeä tekijä siihen, että nuoret miettivät tarkoin perheen perustamista, korostaa järjestö- ja koulutuspäällikkö Pia Lohikoski.

Lohikoski muistuttaa, että tilanne on myös työvoiman liikkuvuuden näkökulmasta vaikea.

– Lähtöpaikkakunnalla myydyn asunnon hinnalla ei kasvualueilta saa vastaavan kokoista asuntoa perheelle.

Asumistukimenot pienevät vuokrien kohtuullistuessa

Vuokralaisten etujärjestö toteaa, että asumisen hintaa saadaan alemmas vain riittävän asuntotuotannon kautta. Tasaantuvat vuokramarkkinat ovat sekä yhteiskunnan että vuokralaisten etu asumistuen tarpeen pienentyessä.

Vuokra-asumisen suosio yleistyy entisestään työurien pirstaloituessa pätkiin. Palkkatulojen epäsäännöllisyys ei rohkaise asuntolainan hakemiseen.

– Vuokramarkkinoilla on sijoittajia ja vuokranantajia, joilla on selkeästi erilaiset tavoitteet ja lähtökohdat vuokraustoiminnassa, sanoo toiminnanjohtaja Anne Viita.

Osa markkinaehtoisista toimijoista mieltää vuokrauksen vain tuotontavoitteen välineenä välittämättä omistamisen riskistä ja vuokranantajan velvoitteista.

– Toisessa ääripäässä ovat kunnalliset vuokrataloyhtiöt, jotka tekevät yhteiskunnallisesti merkittävää työtä asuttamalla vaikeasti asutettavia, se on hyöty, jonka valtio saa korkotukilainaa vastaan, huomautetaan järjestöstä.