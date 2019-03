Lehtikuva/Martti Kainulainen

”Resepti vanhusten hoivan tilan korjaamiseen on yksinkertainen: käyttäkää yritykset nyt sitä vuosikausia keräämäänne rahaa.”

Tehy vastustaa Esperi Caren tiistaina ilmoittamaa hoitoalan pikakoulutusta. Esperi Care on palkkaamassa satoja uusia työntekijöitä, mutta yhtiön mukaan alalla on työvoimapula. Siksi Esperi Care käynnistää huhtikuussa hoiva-avustajan koulutusohjelman yhteistyössä ulkopuolisen koulutuksenjärjestäjän kanssa. Hoiva-avustajan tutkinto on lähihoitajan opintoihin valmistava koulutus.

Tehyn mukaan pikakoulutuksella pyritään ainoastaan kiertämään vanhuspalvelun ongelmia. Liitto syyttää yhtiötä säästöön pyrkivistä vippaskonsteista, joilla ei korjata epäkohtia.

Hoiva-alalla ei vallitse osaavan ja koulutetun henkilöstön työvoimapulaa. Ongelma on siinä, että 320 000 koulutetusta sote-alan ammattilaisesta lähes 40 000 työskentelee täysin toisella alalla. Tehyn mukaan syynä alan vaihtamiseen ovat osaltaan huonot työolosuhteet ja työn vaativuuteen nähden liian matala palkka.

Ammattiliiton mielestä vanhusten palvelun ongelmat ovat syntyneet yksityisten yritysten kilpailun ja voitontavoittelun seurauksena. Koulutettua hoitohenkilöstöä ei ole rekrytoitu riittävästi eikä palkkaehdot ole olleet kilpailukykyisiä. Lisäksi koulutetun hoitohenkilöstön tehtäviin on sälytetty avustavia tehtäviä kuten siivousta ja ruokahuoltoa.

Yksinkertainen resepti: käyttäkää rahaa



Seurauksena on ollut hoidon laadun heikkeneminen ja työntekijöiden uupuminen.

Tilanteen korjaamiseksi ei tarvita koulutetun hoitohenkilöstön lisäkoulutusta eikä uusia tehtävänimikkeitä suppealla pikakoulutuksella, Tehy toteaa tiedotteessaan. Avustavia tehtäviä varten on jo olemassa kotityöpalveluiden ammattitutkinto. Uudelle hoiva-avustajan koulutukselle ei ole tarvetta.

– Resepti vanhusten hoivan tilan korjaamiseen on yksinkertainen: käyttäkää yritykset nyt sitä vuosikausia keräämäänne rahaa. Palkatkaa koulutettua hoitohenkilöstöä riittävästi, että he eivät uuvu. Palkatkaa avustaviin toimiin alan koulutuksen saaneita ihmisiä. Ja maksakaa sellaista palkkaa, että työntekijät eivät vaihda työpaikkaa tai toiselle alalle, toteaa Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Osaajat voidaan pitää alalla vain laittamalla palkka ja työolot kuntoon, hän jatkaa.