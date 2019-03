Lehtikuva/Markku Ulander

Lauantaina ei ole eduskunnan täysistuntoa, koska sote-valiokunnan mietintö ei siihen mennessä valmistu.

Eduskunnan istuntokauden jatkamisesta ei tiistaina tehty päätöstä puhemiesneuvostossa. Neuvosto sai päätettyä sen, että tulevana lauantaina ei ole istuntoa. Muilta osin keskustelu aikatauluista jatkuu, kuului tiedottajan kommentti. Puhemies Paula Risikko (kok.) ei tiistaina tullut kommentoimaan puhemiesneuvoston kokousta tiedotusvälineille.

Jos sote-uudistus aiotaan saada käsiteltyä, on istuntokautta jatkettava reilusti yli viikolla. Eilen eduskunnan virkamiehet arvioivat, että sosiaali- ja terveysvaliokunnan pitäisi saada mietintö sote- ja maakuntauudistuksesta valmiiksi tämän viikon perjantaihin mennessä, jotta siitä voitaisiin päättää maaliskuun 26. päivä. Virkamiesten arviosta kertoi maanantaina Verkkouutiset.

Tämän vuoksi lauantainkin istunto peruttiin, koska siellä oli määrä laittaa pöydälle sote-valiokunnan mietintö. Kun mietintöä ei ole, ei istunnollekaan ole tarvetta.

– Se tarkoittaa myöskin, että tähän asti suunniteltu istuntokauden pidentäminen ei päde. Sitä joudutaan pidentämään vielä suunniteltua pidempään, jos hallitus edelleen yrittää saada haaksirikon kokenutta sotea isoon saliin, tiivisti vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Andersson pitää nykyistä tilannetta kiusallisena kaikkien kannalta.

ILMOITUS

– Me odotamme, että myös hallituksen piirissä käydään se keskustelu, jossa todetaan, että tämä ei ole mahdollista. Eli toteavat saman, minkä oppositio on todennut kauan sitten.

Tiistaina puolestaan selvisi, että sosiaali- ja terveysvaliokunta järjestää vielä laajan asiantuntijakuulemisen sote-uudistuksesta. Valiokunta aikoo kuulla kaikkiaan 21 asiantuntijaa muun muassa hallituksen vastineen perustuslaillisista ongelmista.

Istuntokauden jatkamisesta päätöksen tekee puhemiesneuvosto eli käytännössä hallitus. Jos hallitus ei peräänny, tulee sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkamaan työtään katkeraan loppuun asti.

– Uudistuksen sisältö on edelleen auki siltä osin, että ymmärtääkseni on herätetty vahvoja epäilyjä, että hallituksen jo valiokunnalle antama vastine ei ole riittävä. Meillä ei vielä ole mitään varmuutta, milloin he saavat sellaisen paketin kasaan, joka olisi perustuslain näkökulmasta hyväksyttävissä, Andersson toteaa.

Lue lisää: Seuraava käänne sote-sotkussa – Oppositio: Herännyt vakavia epäilyksiä, täyttääkö hallituksen vastine perustuslakivaliokunnan vaatimukset.

12 minuutin jupakka: ”Pyysin puheenvuoroa, ei antanut”.

Valiokunnan puheenjohtaja poistui 12 minuuttia ennen kokouksen loppua – sote-valiokunta päätti asiantuntijakuulemisten päättämisestä.