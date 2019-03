Lehtikuva/Markku Ulander

Köyhyyttä on lisätty ja kannustinloukkuja pahennettu, todistaa THL:n raportti.

Sipilän hallituksen tekemät sosiaaliturvan leikkaukset ja veromuutokset ovat vieneet 38 500 ihmistä köyhyysrajan alapuolelle, kertoo THL:n tänään julkaisema selvitys.

– Raportti vahvistaa sen, minkä kaikki jo tiesimme. Hallituksen politiikka on ollut eriarvoistavaa ja köyhyyttä lisäävää. Pienituloisten asemaa on heikennetty. Erityisesti on lyöty yksinhuoltajia ja työttömiä. Sipilä ja Orpo kumppaneineen jättävät taakseen jäisen perinnön, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi.

Perusturvan heikennykset ovat sysänneet yhä useamman toimeentulotuen varaan. Sen merkitys on kasvanut selvästi hallituskauden aikana, ja lyhytaikaiseksi avuksi alun perin tarkoitusta tuesta on tullut monelle pysyvä osa toimeentuloa.

– Työttömistäkin yli kolmannes sai toimeentulotukea vuonna 2017. Niin sanottu aktiivimalli on pahentanut tilannetta, Andersson muistuttaa.

Toimeentulotuki on erittäin byrokraattinen ja perustuu aina tapauskohtaisiin selvityksiin ja harkintaan, jossa huomioidaan koko kotitalouden tulot. Varsinainen perusturva on henkilökohtainen.

– Hallitus on käytännössä syventänyt yhtä pahinta kannustin- ja köyhyysloukkua. Toimeentulotuki on nöyryyttävä, ei sovi hyvin yhteen muiden perusturvan muotojen kanssa, ja sen varaan joutuminen ennakoi usein pitkittyviä talousongelmia.

Sipilän oikeistohallitus on samaan aikaan perusturvan heikentämisen kanssa keventänyt verotusta yli 1,5 miljardilla eurolla varakkaita suosien. Veronkevennysten määrä on moninkertainen suhteessa perusturvan leikkauksista saatuihin ”säästöihin”.

– Suunnan on muututtava. Epäreilun ja eriarvoistavan politiikan pitää loppua, ja rikkaimpien verolahjojen sijaan meidän tulee parantaa pienituloisimpien asemaa. Sosiaaliturvan vastikkeellisuutta pitää vähentää ja joustavuutta lisätä, ja aktiivimalli on kuopattava saman tien, Andersson vaatii.