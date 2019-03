Lehtikuva/Roni Rekomaa

”Kaikkeni annoin, paljon sain” – Soini on narsisti loppuun asti

Kommentti: Minä minä -poliitikko ei nöyrry edes lähdön hetkellä.

Tiistaiaamuna tuli odotettu ilmoitus: perussuomalaiset perustanut ja siitä sinisiin loikannut Timo Soini ei lähde vaaleihin häviämään. ”En ole ehdolla eduskuntavaaleissa”, hän kirjoitti blogissaan.

Soini on ollut etevä lukemaan ajan merkkejä ja teki sen nytkin. Loikkaripuolue siniset ei saa yhtään kansanedustajaa eikä hän itsekään olisi enää mennyt läpi. Soini on aiemmin osoittautunut huonoksi häviäjäksi. Viime vaalien 30 000 äänen mies ei lähde toreille ja kauppakeskusten edustoille jakamaan vaalilippuja saadakseen nöyryyttävästi muutama tuhat ääntä.

Vuoden alussa Soini lienee harkinnut vakavasti ehdokkuutta. 9. tammikuuta hän lanseerasi vaalilauseen ”Timo Soini – Tykkäsit tai et. Äänestä”. Kahdessa kuukaudessa ei kuitenkaan tullut mitään käännettä, minkä varaan vaalimenestystä olisi voinut rakentaa.

Soinin ilmoitus on myös viimeinen tyrmäys sinisten haaveille saada yhtään edustajaa edes Uudeltamaalta. Hänellä olisi ehkä ollut henkilökohtaista kannatusta jäljellä riittävästi yhteiseen pottiin ja yhteen edustajaan. Sinisen sijasta loikkaripuolueen edessä on musta tulevaisuus.

Soini pääsi ensimmäisen kerran eduskuntaan 4 397 äänellä vuonna 2003. Kahdessa vaalikaudessa hän nostatti perussuomalaisista ainutlaatuisen menestystarinan, jonka saldoksi jäi loppujen lopuksi Timo Soinin henkilökohtainen hillotolppa. Saat mitä tilaat, luvattiin perussuomalaisten kannattajille neljä vuotta sitten. Kaikki lupaukset rikottiin ennätysajassa.

Soinin eroilmoituksenkin läpikäyvä sanoma on, että hänelle poliittisen uran ainoa asia oli oma asia. ”Kaikkeni annoin ja paljon sain. Jokainen elämäni päivä, kuukausi ja vuosi on ollut minulle hyväksi”, hän kirjoittaa.

Kirjoituksessa ei ole sanaakaan siitä, mitä Soini on mahdollisesti antanut sille suurelle joukolle, jolta sai luottamuksen. Kaikki on minä minää niin kuin on ollut tähänkin asti. Narsisti loppuun asti.