Mikko Salasuo Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija

Nuorisotutkimusseura kerää parhaillaan suomalaisten kiljukokemuksia. Mistä moinen tutkimuskohde, Nuorisotutkimusverkoston vastaava tutkija Mikko Salasuo?

– Se on oivalllinen ikkuna nuorison historiaan ja omintakeiseen suomalaiseen nuorisokulttuuriseen käytänteeseen. Siinä yhdistyvät agraari-Suomen perinteet, punk-kulttuuri, tee-se-itse-ajattelu ja esimerkiksi nuorten päihtyminen. Aiempaa tutkimusta ei tietääkseni ole aiheesta olemassa. Kyse on tietysti myös kansanperinteen ja nuorisokulttuurin taltioinnista. Aihe on myös hauska ja sympaattinen – sellaistakin pitää ja saa tutkia.

Mihin kertomuksia kiljusta käytetään?

– Kirjoitan niistä kollegani Malin Fransbergin kanssa artikkelin, mutta hyödynnän aineistoa myös laajemmassa suomalaisten nuorisokulttuurien historiaa käsittelevässä kirjassa. Sen jälkeen arkistoimme aineiston Nuorisotutkimusseuraan.

Kotipolttoisia viinoja juodaan kaiketi ympäri maailmaa, mutta onko muissa nuorisokulttuureissa törmätty kiljuun?

– Ei ainakaan siinä mitassa, mitä kilju on näytellyt suomalaisessa nuorisokulttuurissa. Kirjallisuudesta löytyy hauskoja esimerkkejä siitä, miten ulkomaalaiset nuoret ovat törmänneet ensikertaa kiljuun Suomessa ja muistelevat tätä hiivaista kummajaista vielä vuosien jälkeen.

Olet tutkinut kauan nuorten päihteiden käyttöä. Minkälainen muutos siinä on kiljun lisäksi vuosikymmenten saatossa tapahtunut?

– Nuorten päihteiden käyttö on järkevöitynyt, paljon. Runsas alkoholin käyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet 2000-luvulla selvästi ja tupakointi on ihan out. Päihteiden käyttö vaikuttaa kasautuvan huono-osaisuuden kehiin, mutta kokonaiskuva on varsin valoisa.

Minkälaisia muistoja kilju tuo tutkijalle?

– Muistot kuljettavat jonnekin 1980-luvun puoliväliin ja yhteen jääneeseen yritykseen saada mutsilta pöllittyyn ämpäriin pöhinää. Ei siitä mitään tietenkään tullut, jonka totesimme kaverien kanssa noin viikon jälkeen. Taisipa joku varmuudeksi maistaa lasillisen. Ämpärin viemisestä sen sijaan tuli sanomista.

Mihin asti ja minne omia kiljukokemuksiaan voi antaa?

– Nuorisotutkimusverkoston verkkosivuilta löytyy linkki kyselyyn ja muisteluita voi jättää aina elokuun loppuun saakka. Muisteleminen on anonyymia, joten tarinaa voi iskeä ilman pidäkkeitä.

