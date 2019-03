Lehtikuva/Emmi Korhonen

Peruskoulu on koko maailmassa tunnustettu. Julkinen terveydenhuoltomme on amerikkalaisten mielestäkin kustannustehokas, mutta eivät meidän ministerimme sitä usko tai eivät halua uskoa. Kansainväliset sijoittajat ovat rahan voimalla mainostaneet yksityistämistä ja saaneet päättäjät luulemaan, että siinä on autuus.

Hoitajat ja lääkärit ovat saaneet hyvän koulutuksen. Pääministeri pakotti eduskunnan hyväksymään kilpailukykysopimuksen, ja henkilökunnan palkkoja alennettiin ja vietiin lomarahat ja pidennettiin työaikaa. Valtionvelka vain kasvaa, mutta pääministeri sanoo, että työllisyys on parantunut tämän ansiosta.

Vasemmistoliiton kansanedustajien pitää olla valppaina. Julkisen palvelun ei tarvitse tuottaa voittoa, joten palkkoja voidaan nostaa, ja silloin lääkärit voivat palata kotiin maailmalta.

Perustulo on edullinen valtiolle, kun se annetaan kaikille.

Olen puhunut paljon perustulosta ja kuuden tunnin työaikalaista ja ihmetellyt, miksi tekniikkaa ei käytetä ihmisten hyväksi. Perustulo on edullinen valtiolle, kun se annetaan kaikille.

Lapsille tämä on parasta, kun voi olla sopivasti kotona ja hoidossa. Jospa meitä vanhojakin jaksetaan hoitaa.

Muistamme, kun kuusipäiväinen työviikko muuttui viisipäiväiseksi, eikä mitään kamalaa tapahtunut.

Työväenliike sai 101 vuotta siten kahdeksan tunnin työaikalain. On korkea aika uskaltaa jotakin parempaa.

Siiri Määttä

Kajaani