”Suomi on paras maa asua”, sanotaan, mutta onko se totuus vai klisee? Mitäpä siitä kinaamaan, onhan se molempia. Hyväosaiselle tämä on hyvä maa asua, huono-osaiselle sanonta on klisee.

Miten sitten Suomi on hyvä? Tätä mitataan monilla mittareilla ja tilastoilla. Ja siitähän tulee mieleen lause ”vale, emävale, tilasto”.

No, eipä tilasto aina pahin valehtelija ole, mutta eihän se esimerkiksi huono- ja hyväosaisuutta tasaa. Ei huono-osaisen asema parane sillä tiedolla, että jossain muualla on vielä huonompaa.

Minä en nyt valita mistään, ja sikäli kuulun hyväosaisiin. Mutta kun tämä on ainoa maa, missä olen asunut, niin en osaa verrata muihin kuin tilastojen ja tiedotusten kautta. Vai olisiko sittenkin jossain parempaa? Oli tai ei – täällä ovat juureni ja suomen kieli on ainoa, jota osaan. Näillä mennään.

Hannu Järvinen

Mäntsälä