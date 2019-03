Giacomo Sini

Africa Academy Calcio tarjoaa mielekästä tekemistä Livornon vastaanottokeskuksen nuorille miehille. Italian hallituksen kiristyneen politiikan takia sen toiminta on kuitenkin vaakalaudalla.

Äärioikeiston Lega-puoluetta edustava sisäministeri Matteo Salvini on sulkenut Italian satamat Välimerestä pelastetuilta pakolaisilta ja siirtolaisilta. Toisenlaisen näköalan Italian maahanmuuttajiin tarjoaa jalkapallojoukkue, jonka jäsenet ovat tulleet pakolaisina Afrikasta. Heidän unelmanaan on ollut päästä potkimaan palloa seuranaan muita nuoria miehiä, joilla on takanaan samanlaisia traagisia kokemuksia, kuten Libyan vankileirit ja hengenvaarallinen matka huterilla veneillä.

Joukkue nimeltä Africa Academy Calcio (Afrikkalainen jalkapalloakatemia) syntyi kaksi vuotta sitten Livornossa. Sen perustamista tukivat useat järjestöt ja maahanmuuttajien vastaanottokeskukset.

Toscanan rannikolla sijaitseva satamakaupunki Livorno on 1500-luvulta lähtien kasvanut ja kukoistanut Välimeren kaikilta kolkilta saapuneiden kauppiaiden ja maahantulijoiden ansiosta.

Taustat moninaisia,

halu pelata yhdistää

Africa Academyn pojat harjoittelevat kaksi kertaa viikossa mutaisella kentällä Livornon pohjoisessa esikaupungissa. Juutalaisen hautausmaan takana sijaitsevan pienen kentän on antanut heidän käyttöönsä paikallinen jalkapalloseura Orlando Calcio.

Turvapaikanhakijat saapuvat kentälle kävellen tai polkupyörällä. He ovat saaneet luvan poistua muutamaksi tunniksi CAS-keskuksesta. CAS-keskuksia (väliaikainen vastaanottokeskus) on vuodesta 2013 lähtien perustettu kuntiin yhteistyössä järjestöjen ja osuuskuntien kanssa. Ne tarjoavat paikkoja sellaisille turvapaikanhakijoille, jotka eivät ole mahtuneet varsinaisiin vastaanottokeskuksiin.

Africa Academyn moottori on seuran puheenjohtaja ja valmentaja, viisikymppinen Franco Marrucci, joka on aiemmin hankkinut kokemusta AC Milanin organisaatiossa.

– Jos olisin jatkanut AC Milanin akatemiasta alkaneella polulla, olisin voinut päästä valmentamaan korkeatasoista joukkuetta. Mutta kun tapasin nämä pojat ja kuuntelin heidän kertomuksiaan, tajusin, että tarjoamalla heille mahdollisuuden pelata joukkueessa voin tehdä jotain konkreettista heidän hyväkseen. Tunne tuli vahvasti mukaan ratkaisuun.

Jalkapallovalmennuksen lisäksi Marrucci opettaa joukkueelleen myös länsimaisen yhteiskunnan pelisääntöjä, kuten aikataulujen noudattamisen tärkeyttä. Lisäksi hän opettaa pelaajilleen italian kieltä ja antaa kielitunteja myös paikallisessa maahanmuuttajanaisten palvelukeskuksessa.

Africa Acamedyn paitaa kantavat pelaajat ovat nyt 23–30-vuotiaita. He kuuluvat eri uskontokuntiin ja tulevat pääasiassa Länsi-Afrikasta. Harjoituksissa näkyy kielellinen ja kulttuurinen sekamelska, mutta kaikkia yhdistää kova halu pelata jalkapalloa.

Salvinin puolue

kiristää politiikkaa

Senegalista kotoisin oleva Mohamed on yksi joukkueen pitkäaikaisista pelaajista. Hän on asunut Italiassa neljä vuotta. Mohamed lähtee joka kesä pitkiksi ajoiksi Espanjaan maatyöläiseksi, koska ei ole löytänyt vastaavaa työtä Italiasta.

Gambialaislähtöinen Yossou työskentelee puutarhurina, vaikka alun perin hän on ammatiltaan kalastaja.

– Teen mielelläni kalaverkkoja. Kun saavuin Italiaan, löysin ensin töitä Livornon satamasta.

Joukkueen maalia vartioi yleensä Antho. Hän pelasi aikoinaan jalkapalloa Lagosin kaduilla Nigeriassa. Nyt hänellä on humanitaarisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa, joka on uudistettava puolen vuoden välein. Antho saattaa menettää sen pian. Haluaisiko hän siinä tapauksessa lähteä johonkin toiseen Euroopan maahan?

– Olen italialainen, ja paikkani on täällä, hän sanoo nauraen.

Pyrkimys vähentää ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan.

Italian parlamentti on Lega-puolueen aloitteesta hyväksynyt ”turvallisuusasetuksen”, jonka perusteella ”epäviralliset” vastaanottokeskukset todennäköisesti tyhjennetään. Myös Livornossa Africa Academyn pelaajat ovat saaneet kirjeitä tulossa olevasta humanitaaristen oleskelulupien peruuttamisesta ja häädöstä vastaanottokeskuksesta.

– Hallituksen politiikka johtaa suurempaan marginalisoitumiseen ja sosiaaliseen konfliktiin. Se jättää ihmiset oman onnensa nojaan, tai mikä vielä pahempaa, rikollisjärjestöjen käsiin, sanoo valmentaja Franco Marrucci.

Tämä antanee vain lisää aineksia sisäministeri Salvinin propagandaan, joka tähän saakkakin on keskittynyt maalaamaan kuvaa maahanmuuttajista rikollisina.

Ystävyysottelu teknisen

opiston joukkuetta vastaan

Vaikka Africa Academy pääasiassa koostuukin afrikkalaistaustaisista pelaajista, mukaan voivat tulla halutessaan muutkin. Päämääränä on antaa mahdollisuus olla osana yhteiskuntaa sekä taistella maahanmuuttajiin liittyviä ennakkoluuloja vastaan.

Kotouttamisessa ovat auttaneet jotkin Livornon oppilaitoksista, kuten teknillinen opisto ITI-Galileo Galilei. Opiston joukkue, jossa on mukana myös tyttöjä, on pelannut ystävyysotteluita Africa Academya vastaan.

On sateinen lauantaipäivä, ja kauan odotettu ystävyysottelu ITI:n joukkuetta vastaan on alkamassa. Seesteisen ilmapiirin rikkoo katsomon radio, jossa kerrotaan siitä, miten Italian viranomaiset ovat jälleen pysäyttäneet yhden Välimerellä pelastustöitä tehneen kansalaisjärjestön aluksen.

Africa Academyn joukkue tekee ensimmäisen maalin. ITI:n opiskelijat hurraavat katsomossa aivan kuin heidän oma joukkueensa olisi tehnyt maalin.

– Pelin tulos ei ole tässä tärkeintä, sanoo ITI:n rehtori Giuliana Ficini.

– Kun Franco tuli yhdessä kolmen pelaajan kanssa opistolle kertomaan projektistaan, hyväksyimme yhteistyötarjouksen epäröimättä.

– He kertoivat luokissa kokemuksistaan, ja se oli hyvin valaisevaa. Monet opiskelijat ja opettajat olivat saaneet näistä asioista tietoa vain tv:stä ja sosiaalisesta mediasta, ja se oli usein vääristynyttä, sanoo Ficini.

Livornon perintö on

kosmopoliittinen

Livornon Africa Academy Calcio kuuluu Italian harrasteurheilun keskusjärjestöön CSI:hin. Franco Marrucci on kuitenkin jo jonkin aikaa pyrkinyt saamaan seuransa Italian jalkapalloliiton FIGC:n jäseneksi, tai vähintään liiton tunnustaman virallisen aseman niille pelaajille, jotka on lainattu muihin paikallisiin joukkueisiin.

Nyt Africa Academy elää joka hetki veitsenterällä. Hallituksen turvallisuusasetus voi koska tahansa tehdä lopun pelaamisesta. FIGC:n virallisen tunnustuksen myöntäminen turvaisi pelioikeuden edes lainapelaajille.

Tähän saakka Africa Academy on pystynyt rahoittamaan toimintansa lahjoitusten avulla. Myös jotkut liikkeet ovat olleet merkittäväksi avuksi antamalla joukkueelle esimerkiksi jalkapallokenkiä, pyyhkeitä ja verryttelyasuja. Viralliset tahot eivät ole olleet mukana. Kaupunkikin on antanut vain periaatteellisen tukensa.

Maalivahti Antho on usein joutunut lainaamaan hanskat kentän omistavalta Orlando Calciolta. Pelaajien kuljetus vierasotteluihin on aina työläs järjestettävä.

Seuran Facebook-sivuille tulee viestejä Afrikasta. Jotkut haluavat ilmaista tukensa kaukaiselle ”diasporajoukkueelle”. Jotkut taas kirjoittavat, että hekin haluaisivat jonain päivänä pukea ylleen joukkueen pelipaidan, joka on varustettu Afrikan maanosaa esittävällä logolla.

Vastaavia joukkueita on perustettu myös muualle Italiaan, mutta juuri Livornon kosmopoliittiseen perintöön Africa Academy Calcio istuu mainiosti. Onhan kyseessä ainoa Italian kaupunki, jonka historiassa ei koskaan ollut ”ghettoa”.

Jutussa mainitut pelaajien nimet on muutettu turvallisuussyistä.

Käännös: Arto Huovinen