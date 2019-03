Lehtikuva/Alexander Zemlianichenko

Kansan Uutiset julkaisi Jouko Hurun tekstin (22.2.), jossa selostetaan Venäjän turvallisuuspolitiikan yhteisprofessuuria hoitavan Katri Pynnöniemen tulkintoja Venäjän turvallisuuspolitiikan linjauksista. Pynnöniemeä oli hätkähdyttänyt Vladimir Putinin puheessa esitetty näkemys, että Venäjän sotilaallisen voiman kasvattaminen on maailman rauhan tae, koska sitä kautta Venäjä on vahvasti mukana globaalissa kehityksessä.

Luulisi apulaisprofessorin tuntevan maailman lähihistoriaa. Ilman Neuvostoliiton puna-armeijan voimaa Hitler-Saksaa ja natsismia tuskin olisi lyöty niin perusteellisesti.

Toiseksi USA kehitti ydinpomminsa ensimmäisenä osaksi saksalaisten tiedemiesten työn tuloksena. USA on edelleenkin ainoa maa, joka on käyttänyt sodassa atomipommia siviiliväestöä vastaan. USA oli vuoteen 1949 saakka ainoa maa, jolla oli käytössään ydinase. Neuvostoliitto kokeili ensimmäistä atomipommiaan vasta rauhan oloissa 1949 ja oman maansa alueella. USA menetti samalla asemansa ainoana ydinasevaltiona. Syntyi eräänlainen kauhun tasapaino.

Diplomatiaa ja keskinäisriippuvuutta nimenomaan on osoittanut Neuvostoliitto ja Venäjä. Gorbatšovin aikana hajotettiin Varsovan liitto, Neuvostoliitto veti joukkonsa pois Itä-Euroopan maista, joissa ne olivat olleet toisen maailmansodan päättymisestä asti.

Gorbatšovin hyväuskoisuutta hyväksi käyttäen USA ei noudattanut sovittua vastavuoroisuutta Naton joukkojen osalta, vaan Natoa laajennettiin itään aivan Neuvostoliiton rajoille.

Nyt USA ilmoitti irtautumisestaan lyhyen ja keskimatkan ohjuksien sijoittamista koskevasta sopimuksesta. Tämän seurauksena Putin ilmoitti, että USA ei ole suostunut vastaamaan Venäjän vetoomuksiin neuvotella asiasta, joten Venäjälle jäävät vain vastatoimenpiteet.

Iso-Britannia ja Ranska hankkivat omat ydinaseensa USA:n tuella, lisäksi myös Israelin käytössä on ydinaseita. USA on nyt sijoittanut laukaisualustat myös Puolaan ja Romaniaan, jotka Venäjän on pakko ottaa huomioon. Donald Trump julistaa lisäksi, että USA:n on kehitettävä avaruusaseistustaan ja että USA:n tulee olla johtava maa myös avaruudessa. Tämäkin on vastoin kansainvälisiä sopimuksia, jotka kieltävät avaruuden aseistamisen.

Pynnöniemi puhuu Krimin miehityksestä, jolla hänen mukaansa Sevastopolin laivastotukikohdan vuoksi on tavallaan sotilaspoliittinen järki, mutta asia olisi hänen mukaansa voitu hoitaa diplomaattisinkin keinoin. Mutta Krimin asemaa koskeva kysymyshän ratkaistiin nimenomaan diplomaattisin ja laillisin keinoin. Krimiläiset saattoivat ensi kerran itse vapaassa äänestyksessä päättää, haluavatko he pysyä Kiovan Ukrainan hallinnassa vai liittyä takaisin Venäjän federaatioon. Äänestykseen osallistui yli 80 prosenttia äänioikeutetuista, ja yli 94 prosenttia äänesti Venäjään liittymisen puolesta.

Diplomaattista ratkaisua Ukrainan tilanteeseen vaadittiin Minskin sopimuksessa, mutta jälleen nimenomaan Ukrainassa USA:n tukema ja vallan laillisesti valitulta presidentiltä kaapannut johto ei ole suostunut toteuttamiaan velvoitteitaan Minskin sopimuksen mukaisesti. Se jatkaa sisällissotaa venäjänkielisen enemmistön hallitsemia Donetskin alueita vastaan. Pynnöniemi vaikenee myös USA:n hallinnon avoimesta tuesta ja yllytyksestä Kiovan vallankaappaukseen ja niin sanotun Euromaidanin mielenosoitukseen.

Valitettavasti Suomen virallinen johto on USA:n ja EU:n myötäkulkijana osallistunut taloudellisiin pakotteisiin Venäjää vastaan ja hyväksynyt näiden tulkinnat Ukrainan kriisin luonteesta.

Kansan Uutisilta odottaisin objektiivisempaa kannanottoa maailmantilasta ja Suomen asemasta. Muutama irvailu Donald Trumpin typerien twiittien johdosta ei ole riittävä kannanotto.

Oiva Björkbacka

Helsinki