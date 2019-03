Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

SDP:hen suhtaudutaan myönteisimmin, Antti Rinteeseen kielteisimmin.

Tutkimusyhtiö Kantar TNS julkisti tiistaina puoluebarometrin tuloksia siitä, miten myönteisesti tai kielteisesti kansalaiset suhtautuvat puolueisiin. Sen mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin vihreisiin ja kielteisimmin perussuomalaisiin. Vasemmistoliittoon myönteisesti suhtautuvia oli 32 prosenttia. Myönteisyysluku aleni viime syksyn mittauksesta viisi prosenttiyksikköä.

Tutkimuksen puolueiden imagoa koskevaa osuutta ei julkisteta, mutta se tulee perinteisesti julki vuodon kautta. Tällä kertaa siitä kertoo Yle.

Imagotutkimus on hurjaa luettavaa pääministeripuolue keskustalle. Se on pudonnut kuuden suurimman puolueen imagovertailussa viimeiseksi. Kahdessa edellisessä mittauksessa pohjimmaisena olivat perussuomalaiset, jotka nyt ovat imagoltaan toiseksi huonoin puolue.

Kuva keskustasta suomalaisten silmissä on viimeksi ollut näin huono ennen vuoden 2011 eduskuntavaaleja.

Imagokärjessä nyt niin kuin syksylläkin on SDP. Vihreät on noussut kakkoseksi. Lokakuussa se oli vasta neljäntenä vasemmistoliiton takana. Vasemmistoliiton imago oli lokakuussa kolmanneksi paras. Nyt sen ohi meni vihreiden lisäksi kokoomus. Vasemmistoliiton imago on kuudesta puolueesta neljänneksi paras tai kolmanneksi huonoin.

ILMOITUS

Ylimielinen, taitamaton…



Suurimpien puolueiden tilaamassa tutkimuksessa puolueiden imagoa punnitaan 15 eri mittarilla. Näiden avulla selvitetään kansalaisten mielikuvien lisäksi ajatuksia puolueiden osaamisesta.

Keskustan romahdus johtuu siitä, että puolueeseen voimakkaimmin liitettäviä ominaisuuksia ovat luottamuksen väheneminen, johtajien taitamattomuus, ylimielisyys ja toiminta kansalaisten etujen vastaisesti. Vain kymmenen prosenttia vastaajista arvioi, että keskusta kertoo rehellisesti, mitä se tavoittelee.

Puoluejohtajista vetovoimaisin on edelleen vasemmistoliiton Li Andersson. 21 prosenttia suomalaisista pitää häntä vetovoimaisena, kokoomuksen Petteri Orpoa 19 prosenttia. Kummankin vetovoima väheni lokakuusta.

Edellisessä mittauksessa vihreiden puheenjohtajan Touko Aallon vetovoimaisuus oli pohjalla, uusi puheenjohtaja Pekka Haavisto nousi puoluejohtajista tässä mittauksessa kolmanneksi.

Kaikkien vähiten vetovoimaa kansalaiset kokevat SDP:n puheenjohtajaan Antti Rinteeseen.