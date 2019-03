Lehtikuva/Jussi Nukari

Kolumnistikollega Elina Vainikainen kirjoitti viime viikolla tällä palstalla JJK:n ja PS Kemin synkistä kohtaloista. Jyväskylän futisylpeys JJK pelasi Veikkausliigassa vielä kaudella 2017 Kemin ollessa mukana korkeimmalla sarjatasolla viime vuoden lokakuuhun saakka. Tänä talvena molemmat seurat ajautuivat konkurssiin ja putosivat lopulta suoraan piirisarjatasolle eli Kolmoseen saakka.

Taloudellisesti savijaloilla jo vuosia seissyt PS Kemi putosi ennätysmäisesti vain neljässä kuukaudessa yhteensä kolme sarjatasoa ja laittoi lapun luukulle. Meri-Lapissa saagan käänteet eivät kuitenkaan päättyneet tähän. Tällä viikolla kerrottiin, että Kemiin aiotaan perustaa uusi jalkapalloseura, jonka nimi on jopa Suomen perspektiivissä muoviselta kalskahtava Kemi City FC. Uuden seuran osaomistajaksi on tulossa brittiläinen urheilumarkkinointiyhtiö Redstrike 40 prosentin omistusosuudella.

Yhtiöllä on käynnissä kotisivujensa mukaan lukuisia erilaisia urheiluprojekteja ympäri maailmaa. Se on ollut muun muassa perustamassa jalkapalloakatemiaa Vietnamiin. Vietnamilaisen kauppaketju Vingroupin rahoittaman akatemian tavoitteena on auttaa maata pääsemään ensimmäistä kertaa MM-kisoihin viimeistään vuonna 2030.

Yhtiöllä on uudelle muoviseuralle suuria tavoitteita niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Tärkein yhteistyökuvion osalta heräävä kysymys liittyy yhtiön motiiveihin. Redstrike on erikoistunut lähinnä konsulttitoimintaan ja markkinointiin, joten se ei olettavasti ole sijoittamassa rahaa uuteen seuraan ainakaan suuressa määrin.

Mikä saa sitten Redstriken tapaisen yhtiön saapumaan 20 000 asukkaan pienelle pohjoissuomalaiselle paikkakunnalle pyörittämään kolmosdivarin jalkapalloa? Suomesta olisi varmasti löydettävissä helposti potentiaalisempia yhteistyökumppaneita, mikäli esimerkiksi junioriakatemioiden kehittäminen kiinnostaa.

Kemin tapauksesta tulee väistämättä mieleen Vantaalla vaikuttaneen Legirus Interin tarina. Pietarista ponnistava venäläisomisteinen FC Legirus saapui kotimaiselle futiskartalle vuonna 2015 henkseleitään paukutellen. Tavoitteena oli kasata kansainvälisen tason nuorisoakatemia ja nousta mahdollisimman nopeasti Suomen korkeimmalle sarjatasolle.

Seura rakennutti Korsoon hallin kolmella miljoonalla eurolla, ja junioripelaajia värvättiin muista alueen seuroista. Rahaa paloi myös Nelosesta paikan ottaneen edustusjoukkueen vahvistamiseen. Vantaalla puhuttiin myös liigatason stadionista ja kenttäolosuhteiden parantamisesta.

Legirus Inter oli ensimmäisellä kaudellaan varmasti Suomen historian suurimmalla budjetilla operoinut Nelosen joukkue. Tuhatlappuset lentelivät, ja joukkue nousi heti Kolmoseen, jossa se palkkasi valmentajakseen Atletico Madridin entisen luotsin José Murcian.

Venäläisomistajien kiinnostus loppui kaudella 2017. Murcia häipyi tiiminsä kanssa takaisin Espanjaan, ja Kakkosessa pelattiin jo tasolle normaalilla amatöörijoukkueen budjetilla. Legiruksen kausi Kakkosessa sujui pelillisesti hyvin, mutta syksyllä kassa oli tyhjä ja velkaa kuusinumeroinen summa. Marraskuussa koitti hetki, jolloin seuran vuosikokous päätti vetää piuhat irti. Jäljelle jäi halli ja halliyhtiö. Vastaus kysymykseen ”miksi” jäi ikuisiksi ajoiksi hämärän peittoon.

Meri-Lapissa jalkapalloseurojen raiteilta suistumiset ja nimenvaihdokset eivät ole mikään uusi ilmiö. KePS, KPT-85, TP-47 Tornio ja viimeisimpänä siis PS Kemi Kings ajoivat kaikki vuorollaan päin betoniseinää. Näiden seurojen toiminnassa motiivina oli hetken huuma eli menestys hinnalla millä hyvänsä seurauksista riippumatta.

Uusimman virityksen motiiveja voi tällä hetkellä vain arvailla. Olemassa on ainoastaan epämääräinen Instagram-päivitys, jonka kommenteissa kerrotaan yhtiöllä olevan uudelle muoviseuralle suuria tavoitteita niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Kuulostaako tutulta?

Redstrike on ilmoittanut järjestävänsä tarkemman tiedotustilaisuuden seuran toiminnasta ja tavoitteista parin viikon sisällä Kemissä. Yhtiön arvoituksellisen tiedotusstrategian myötä en pidättelisi hengitystäni konkretiaa odotellessa. Jos viritelmä on pystyssä vielä kahden vuoden kuluttua, voidaan tilannetta arvioida uudestaan.

