Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Kommentti: Kannattaa muistaa vaalien jälkeen, miten SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne kommentoi sairauslomaltaan sosiaali- ja terveysuudistusta.

Pitkän sairausloman jälkeen perjantaina työhönsä palaava SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne paaluttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen linjoja. Helsingin Sanomien haastattelussa arvioi, että sote ei mene eteenpäin edes palasteltuna.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta käsittelee parhaillaan sote-uudistusta. Sillä on edessään parinkymmenen eritasoisen muutoksen tekeminen muutamassa päivässä, jotta eduskunta pääsee äänestämään hallituksen sote-esityksestä.

Rinteen linjauksilla on rivipoliitikkoa enemmän painoa-arvoa, sillä puolue on mielipidemittausten kärjessä. Hänestä veikkaillaan seuraava pääministeriä. Tässä asemassa hänellä on myös sananvaltaa muita puoluejohtajia enemmän.

Rinne lupaa parlamentaarista sote-valmistelua

Rinteen mukaan seuraavan hallituksen pitää määritellä ohjelmassaan suuntaviivat ja aloittaa parlamentaarinen eli kaikkien puolueiden yhteinen valmistelu. Sote-uudistus tehtäisiin siis toisin kuin Sipilän hallitus on edennyt.

Pääministeri Juha Sipilä oli vielä ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja eduskuntapuolueiden yhteisesti neuvotteleman mallin takana. Mutta eipä ollut enää päästyään pääministeriksi.

ILMOITUS

Hallituspuolueet ovat ohittaneet täysin oppositiopuolueiden näkemykset. Viimeisin episodi on nähty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa varapuheenjohtaja Hannakaisa Heikkisen (kesk.) johdolla äänestettiin opposition näkemykset kumoon asiantuntijoiden kuulemisesta.

Rinne lupaa myös rahaa sote-palveluihin



Omiin sairaala- ja kuntoutuskokemuksiinsa vedoten Rinne sanoo, että ”tarvitaan lisää voimavaroja ja osaavaa henkilökuntaa, eli lisää rahaa pitää käyttää”. Sipilän johdolla on suuntauduttu säästämään sote-menojen kasvusta kolme miljardia euroa uudistuksen myötä.

Hallituksen sote-esityksen yksi epäuskottavimmista tavoitteista on ollut säästöt. Moni asiantuntija ja myös eduskunnan valtionvarainvaliokunta on epäillyt säästötavoitteen toteutumista. Säästötavoitteet ovat selkeästi ristiriidassa myös väestön ikääntymisen myötä lisääntyvän hoidon ja hoivan tarpeen kasvun kanssa.

Leveämmistä hartioista Rinne on samaa mieltä nykyisten hallituspuolueiden kanssa. Hänen mukaansa johtamisen kannalta on keskeistä edetä isompiin kokonaisuuksiin.

SDP ei ole ollut kovin innostunut keskustan maakuntamallista, joten maakunnista tullee jossain muussa muodossa ne kuuluisat leveämmät hartiat.