Tulevaisuus kuuluu vasemmistolle, kirjoittaa Financial Timesin kolumnisti

Wolfgang Münchaun mukaan radikaalin oikeiston menestys on vain väliaikaista.

Brittiläisen talouslehden Financial Timesin kolumnistin Wolfgang Münchaun mukaan talousliberaali politiikka on vaikeuksissa omasta syystään, radikaalin oikeiston nousu on vain väliaikaista ja tulevaisuus kuuluu radikaalille vasemmistolle.

Münchaun maanantaina julkaistun kolumnin mukaan liberaalit demokratiat eivät ole kyenneet ratkaisemaan ongelmia, joita liberaali talouspolitiikka on niille aiheuttanut.

Ongelmien syynä ovat veroleikkaukset, talouskuri, sääntelyn purkaminen ja jatkuva taloudellinen epävakaus. Alempien tulonsaajaryhmien turvattomuutta lisäävät teknologinen muutos ja avoin maahanmuuttopolitiikka. Yksi syy on myös epäonnistuminen kansainvälisessä yhteistyössä esimerkiksi veronkierron estämiseksi.

Liberaalit demokratiat eivät ole ratkaisseet liberaalin talouspolitiikan aiheuttamia ongelmia.

Münchaun mukaan manner-Euroopan hallitukset eivät finanssikriisin iskettyä ottaneet pankkijärjestelmää kontrolliin, eivät riittävän lujasti leikanneet bonuksia tai toteuttaneet varainsiirtoveroa. Ne eivät kiristäneet tulo- ja yritysverotusta julkisen talouden leikkausten tasapainottamiseksi. Ne eivät tiukentaneet maahanmuuttopolitiikkaa.

Münchau korostaa, ettei hän vastusta maahanmuuttoa, joka hänen mukaansa on taloudellisesti hyödyllistä erityisesti pitkällä aikavälillä. Kun Saksa avasi rajansa pakolaisille vuonna 2015, se oli eettisesti perusteltua, mutta siihen ei oltu poliittisesti valmistautuneita.

Eurovaluutta toimi Münchaun mukaan hyvissä oloissa, mutta kriisin iskettyä poliitikot eivät kyenneet korjaamaan sen perimmäisiä ongelmia.

Oikeistopopulismilla rajoitteensa

Münchau kirjoittaa, että toistaiseksi oikeisto näyttää menestyvän maahanmuuttovastaisuudella, mutta sen nousulla on rajoitteensa.

Ensinnäkään oikeistopolitiikka ei pysty tuomaan tuloksia edes omilla ahtailla ehdoillaan. Donald Trumpin muurit eivät pysäytä maahanmuuttoa.

Toiseksi Münchau arvelee, että muut kysymykset ohittavat pian maahanmuuton. Niihin kuuluvat tekoälyn vaikutus keskiluokan elintasoon, kasvava köyhyys ja ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset.

Tämä poliittinen ympäristö suosii Münchaun mukaan enemmän radikaalia vasemmistoa kuin radikaalia oikeistoa. Jotkut oikeistopopulistit saattavat puhua työväenluokan kieltä, mutta vasemmistolla on luultavasti enemmän ratkaisuja.

Münchaun mukaan vasemmiston ”killeripolitiikka” on tuoreen yhdysvaltalaisen kongressiedustajan Alexandria Ocasio-Cortezin esittämä 70 prosentin korkein veroaste. Olennaista eivät ole prosenttiluvut, vaan vahva pyrkimys kääntää 30 vuotta jatkunut trendi, jossa korkeiden ansio- ja pääomatulojen verotus on jatkuvasti keventynyt.

