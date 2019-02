Lehtikuva/Vesa Moilanen

Kaksi kolmasosaa äänestäjistä on päättänyt, mitä puoluetta äänestää.

Vasemmistoliitto on edelleen kiinni kuudessa lisäpaikassa, kerrotaan kolmen helmikuun mielipidetiedustelun pohjalta tehdyssä paikkaennusteessa. Ennusteen on tehnyt viestintätoimisto Ellun Kanojen tutkimusjohtaja Jukka Manninen, joka on aiemmin työskennellyt kokoomuksen suunnittelupäällikkönä.

Uuden ennusteen toteutuminen tarkoittaisi siis, että vaalien jälkeen vasemmistoliitolla olisi 18 kansanedustajaa nykyisen kahdentoista sijaan. Vasemmistoliitto olisi eduskunnan kuudenneksi suurin puolue, sillä mielipidemittauksissa suosiotaan kasvattaneet vihreät ja perussuomalaiset ovat repineet eroa. Sekä vihreille että perussuomalaisille ennuste povaa 22 kansanedustajaa.

SDP on edelleen matkalla selvästi suurimmaksi eduskuntapuolueeksi. Sille olisi lohkeamassa 47 kansanedustajaa, kun toisena oleva kokoomus saisi 40. Demareille tulos tarkoittaisi 13 lisäpaikkaa ja kokoomukselle kolmea.

Kuten mielipidemittauksissa on käynyt selväksi, keskusta on matkalla murskatappioon. Ellun Kanojen ennuste tarjoaa puolueelle 35 kansanedustajan paikkaa, mikä olisi neljätoista vähemmän kuin tällä hetkellä.

Kaiken kaikkiaan muutokset ovat pieniä tammikuuhun verrattuna.

ILMOITUS

Viiden ministerin ja 17 kansanedustajan sinisille ennuste lupaa kylmää kyytiä. Puolue ei saa siinä yhtään kansanedustajaa.

Reilu miljoona ääntä vielä jaossa

Vaaleihin on aikaa vielä puolisentoista kuukautta. ”Viime vaalien eduskuntavaalitutkimuksen perusteella noin kaksi kolmasosaa äänestäjistä olisi päättänyt, mitä puoluetta äänestää”, tiedotteessa todetaan.

Nyt pelissä on vielä reilu miljoona ääntä. Näistä äänestäjistä noin 600 000 päättää tiedotteen mukaan puolueensa samana päivänä tai vain muutama päivä ennen äänestämistä.

Ellun Kanojen tekemä laskelma paikkajaosta perustuu Helsingin Sanomien, Ylen ja Alma Median helmikuussa julkaisemiin gallupeihin. Gallupit on pilkottu puolueiden vaalipiirikohtaiseksi kannatukseksi ja äänimääräarvioiksi. Ennuste huomioi vaaliliitot.

Yle julkaisee seuraavan mielipidemittauksen ensi viikon torstaina.