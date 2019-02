Lehtikuva/Sari Gustafsson

Kansalaisaloite maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta on tänään eduskunnan käsittelyssä. Sitä edeltää koululaisjärjestöjen mielenosoitus, joka alkaa Helsingissä kello 12 Kansalaistorilta ja siirtyy sieltä Eduskuntatalon portaille.

Hallituspuolueet esittivät sivistysvaliokunnassa aloitteen hylkäämistä, koska siinä on muotovirhe.

”On surullista, että poliitikot ensin vaativat nuorilta aktiivisuutta ja kiinnostusta politiikkaa kohtaan ja sitten kohtelevat nuorten kansalaisaloitekampanjaa tällä tavalla. Onneksi oppositio on tuomassa kansalaisaloitteen sisällön eduskunnan isoon saliin äänestettäväksi, joten maksuttomaan koulutukseen sitoutuneet hallituspuolueiden edustajat pääsevät vielä ottamaan kantaa sen sisältöön”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kommentoi aloitteen tilannettatiistaina.

Anderssonin mukaan toisen asteen tekeminen maksuttomaksi kaikille maksaisi arvioiden mukaan noin sata miljoonaa euroa. Sen summan saisi valtion kassaan kerättyä esimerkiksi luopumalla suurituloisia henkilöyrittäjiä kohtuuttomasti suosivasta yrittäjävähennyksestä, hän esittää.

”Suomella on varaa panostaa 100 miljoonaa koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseen. Jokaisella suomalaisella nuorella pitää olla oikeus seurata omia unelmiaan ja suorittaa toisen asteen tutkinnon ilman, että opiskelumateriaaleihin uppoavat rahat esimerkiksi tarkoittavat harrastuksen pois jättämistä. Jos haluamme, että jokainen suomalainen nuori jatkossa suorittaa toisen asteen tutkinnon, on yhteiskunnan vastuulla huolehtia siitä, että se on jokaiselle mahdollista.”