Kova ero nostaisi tien pystyyn uusilta hakijoilta.

Suomen vaihto-oppilasohjelmat Ison-Britannian kanssa eivät keskeytyisi Ison-Britannian sopimuksettomaan eroon 29.3, jos oppilaan vaihto-ohjelma alkaa viimeistään tuona päivänä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön EU-koordinaattori Henrik Ruso kertoo, että 1.huhtikuuta lähtien ei enää pääse entiseen malliin vaihtoon Isoon-Britanniaan.

Tällä hetkellä Isossa-Britanniassa on 250 suomalaista vaihto-opiskelijaa. Euroopan komissio on linjannut, että he saavat suorittaa opintonsa kohdemaassa suunnitellusti loppuun saakka. Sama koskee myös kokonaista tutkintoa suorittavia.

Iso-Britannia on suosittu opiskelijavaihtomaa. Viime vuonna maassa opiskeli 14 000 EU:n kansalaista. Brittejä oli vaihdossa noin 7 000, joista 100 Suomessa. Myöskään heitä ei häädetä kotiin kovan brexitin koittaessa.

Suomen ministeriöiden edustajat toivovat jonkinlaisen erosopimuksen syntyvän 29.3. mennessä. Sopimus jatkaisi Ison-Britannian eroprosessia vielä kahdella vuodella. Sinä aikana EU ehtisi tehdä valtion kanssa sopimukset esimerkiksi tulliliitosta, veroista ja kaupasta.

Sopimusaikana Iso-Britannia maksaisi EU:lle jäsenmaksuja, mutta sillä ei olisi päätösvaltaa EU:n parlamentissa.

Ison-Britannian kansalaisten rekisteröidyttävä



Ministeriöt ovat varautuneet kovan brexitin varalle muun muassa pitämällä huolta Suomessa työskentelevien Ison-Britannian kansalaisten oikeuksista. Työ- ja elinkeinoministeriö kehottaa täällä olevia rekisteröitymään maahanmuuttovirastoon ennen 29.3. Näin turvataan Suomeen asettautuneen ja hänen perheensä oikeus työntekoon ja yritystoimintaan keskeytymättä. Rekisteröityminen antaa mahdollisuuden myös TE-toimiston palveluihin sekä erilaisiin etuuksiin.

Ilman Suomen tekemää varautumista Britanniasta muuttaneet pitäisi kovan brexitin jälkeen häätää maasta. Heihin olisi sovellettu samoja lakeja kuin muihinkin kolmansien valtioiden kansalaisiin.