UP:n arkisto

Eduskuntavaaleihin on aikaa vajaat kaksi kuukautta. Ehdokaslistojen pitää olla vaalipiirilautakunnalla viimeistään tiistaina 5. maaliskuuta virka-aikaan. Ehdokaslistat vahvistetaan 14. maaliskuuta.

Milloin vaalimainostelineet pystytetään, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä?

– Kunnat päättävät siitä. Kuntaliitto on suositellut, että vaalimainostelineet pystytetään viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua, eli 27. maaliskuuta. Ennakkoäänestys järjestetään 3.-9. huhtikuuta.

Onko suomalainen vaalimainonta pysynyt asiallisena ja siistinä? Onko meillä ollut ylilyöntejä?

– En ole aiemmissa vaaleissa havainnut ainakaan suuria ylilyöntejä. Vaalilaissa ei säännellä vaalimainonnasta muuta kuin, että ennakkoäänestys- ja äänestyspäivinä vaalipaikkojen läheisyydessä ei saa harrastaa mainontaa. Muuten vaalimainontaa ei säännellä ollenkaan.

Millaiselta suomalainen vaalikampanjointi näyttää verrattuna Itä- tai Etelä-Eurooppaan?

– Perinteinen pohjoismainen kuvio on meillä vallitseva. En usko, että se oli kovin paljoa muuttumassa. Kampanjointi on toteutettu äänestäjien ja ehdokkaiden näkökulmasta ihan asianmukaisesti tähän saakka.

ILMOITUS

Viime eduskuntavaaleissa ehdokas menehtyi kesken vaalien. Voiko puolue tai valitsijayhdistys täydentää tällä tavoin vajaaksi tullutta ehdokaslistaa?

– Määräajan 5. maaliskuuta jälkeen listaa ei saa täydentää.

Voiko ehdokkaalla olla syyte tai tuomio rikoksesta?

– Se ei ole vaalikelpoisuuden este, jos ihmisellä on rikostuomioita tai syytteitä. Vaalikelpoisuus on säädetty niin, että jokainen on vaalikelpoinen, ellei häntä ole todettu vajaavaltaiseksi.

Virkamiehille on omat rajoitteensa?

– Sotilasvirassa olevaa ei voida valita kansanedustajaksi. Lisäksi eräiden korkeiden virkamiesten kohdalla on ns. yhteensopimattomuus, esimerkiksi oikeuskansleri saa olla ehdolla, mutta tullessaan valituksi hänen täytyy erota virastaan.

Saadaanko vaalilautakuntiin riittävästi jäseniä?

– Saadaan. Se on osoitus kansalaisyhteiskunnan vahvuudesta, että näihinkin tehtäviin löytyy vielä halukkaita.

Millaista äänestysaktiivisuutta odotatte?

– Viimeksi äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa oli 70,1 prosenttia, joka on minusta kansainvälisesti arvioiden ihan hyvä tulos. On se tietysti huonompi kuin Ruotsissa ja Tanskassa, mutta yleiseurooppalaisittain ihan kelpo lukema.

– Nyt näyttäisi, että aktiivisuus olisi yhtä suurta, 70 prosentin luokkaa.