Lehtikuva/Nicholas Kamm

Suunnitellun työryhmän tarkoituksena olisi herättää epäilyksiä ilmastonmuutoksen vaarallisuudesta varoittaneen virallisen työryhmän arvioita kohtaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perustamassa ilmastoskeptikoista koostuvan työryhmän kyseenalaistamaan käsitys ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä. Hankkeesta kertoi sunnuntaina Washington Post -lehti.

Ryhmä on tarkoitus perustaa Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston (NSC) alaisuuteen. Tällä järjestelyllä voidaan välttää normaalisti hallituksen neuvontaelimille asetettavat tiukat vaatimukset, joiden mukaan kokousten pitää olla avoimia, jäseniksi ei voi valita keitä tahansa ja ryhmien on vastattava tiedonjulkistamispyyntöihin.

Suunnitelman moottori on Washington Postin mukaan tunnettu ilmastoskeptikko William Happer, 79, joka viime syyskuussa nimitettiin NSC:n johtajistoon. Happer on koulutukseltaan fyysikko, mutta ilmastotieteestä hänellä ei ole koulutusta.

”On sama kuin perustettaisiin 'painovoimaskeptikkojen' työryhmä vakuuttamaan, että korkeista rakennuksista on turvallista hypätä alas.”

Happerin mukaan hyvin pieni osa ilmaston lämpenemisestä on ihmisen aiheuttamaa, mutta pääasiassa se johtuu luonnollisista syistä. Hänen mielestään tieteellinen konsensus ilmaston lämpenemisestä on ”kultti”. Hiilidioksidia ”demonisoidaan” hänen mielestään turhaan, koska se on vain hyväksi kasvien kasvamiselle.

Happer on aiemmin johtanut ilmastoskeptikkojen CO2 Coalition -ajatuspajaa. Sen rahoittajana on toiminut oikeistolainen Mercer Family Foundation.

ILMOITUS

Ilmastotutkijat tyrmäsivät

Suunnitelmaa uudesta työryhmästä pidetään vastavetona Yhdysvaltain liittovaltion omalle viralliselle, viime marraskuussa julkaistulle ilmastoraportille. Tämä laaja ja vertaisarvioitu raportti päätyi pitämään ilmastonmuutosta huomattavana turvallisuusuhkana Yhdysvalloille.

Trump kuittasi tuolloin raportin sanomalla: ”En usko siihen.”

Suunnitelmaa uudesta työryhmästä käsiteltiin tiettävästi viime perjantaina Valkoisessa talossa.

Ilmastotutkijat tyrmäsivät hankkeen Washington Postin artikkelin ilmestymisen jälkeen. Esimerkiksi Nasan tutkija Kate Marvel sanoi Axios-nettijulkaisussa, että ”tämä on sama kuin perustettaisiin ’painovoimaskeptikkojen’ työryhmä vakuuttamaan, että korkeista rakennuksista on turvallista hypätä alas, paitsi että tässä tapauksessa halutaan vetää meidät kaikki mukaan”.

Viime viikolla Trump ilmoitti valinneensa Yhdysvaltain uudeksi YK-suurlähettilääksi Kelly Craftin. Tämä on sanonut kunnioittavansa ilmastotieteen ”molempia osapuolia”. Toisin sanoen hän asettaa tieteen laajan konsensuksen ja ilmastoskeptikkojen pienen joukon samalle viivalle.